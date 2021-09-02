Лойфман: Если суд продлит домашний арест Медведчуку, мы снова обратимся с иском в ЕСПЧ

По словам адвоката, действия стороны защиты будут зависеть от решения украинского суда

Если суд удовлетворит новое ходатайство о продлении на два месяца домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, то его адвокаты подадут новый иск в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил адвокат лидера оппозиции Дмитрий Лойфман в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Если суд услышит наши доводы и вынесет соответствующее решение, то, как говорится, и в ЕСПЧ будет писать нечего, не будет оснований. А если суд в очередной раз все то, что было сказано и подано стороной защиты будет проигнорировано, и решение суда будет скопировано слово в слово, с теми же даже орфографическими ошибками из ходатайства прокурора, тогда естественно у нас будут основания опять подавать в ЕСПЧ", – заявил защитник.

Напомним, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь, похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.