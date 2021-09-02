Адвокат о продлении домашнего ареста Медведчуку: Это связано с началом нового политического сезона

Адвокат считает, что сторона обвинения давит процессуально на защитников и на их клиента

Новое ходатайство, которое вручили председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, связано с тем, что в начале сентября начнется очередной политический сезон, и оппозиционный политик не сможет принять в нем участие. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявила один из адвокатов Виктора Медведчука Лариса Чередниченко.

"Не далее, чем 20 августа, прокуроры объявили стороне защиты об окончании досудебного расследования. Тем самым прокуроры посчитали, что все доказательства, которые им нужны для составления обвинительного акта и направления его в суд, они собрали. Времени для сбора других доказательств им не нужно, собственно говоря не нужно и собирать другие доказательства.

Практика ЕСПЧ, национальная судебная практика, говорит о том, что после завершения досудебного расследования исчезают и минимизируются все риски для вмешательства стороны защиты в ход досудебного расследования. То есть, презюмируется, что подозреваемый уже никак не сможет помешать собирать доказательства", — заявила Чередниченко.

При этом она подчеркнула: "Каково же было наше удивление, когда сегодня нам вручили очередное ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в отношении Виктора Владимировича".

"По нашему глубокому убеждению, такой ход прокуроров связан с тем, что в начале сентября начнется очередной политический сезон и таким образом, продолжая находиться под действием меры пресечения, Виктор Владимирович не сможет принять в нем участие. А политический сезон ожидается горячий, ибо социальные вопросы, которые зреют в стране, они с наступлением осени и дальше, с наступлением зимы, они будут только обостряться. Мы все знаем о тарифах, мы все знаем об увеличении стоимости на электроэнергию и на все остальное", — указала адвокат.

"Если абстрагироваться от политики и перейти чисто в сферу права, то с какой целью прокуроры жаждут ограничивать Виктора Владимировича в осуществлении им прав ограничивать его свободу.

Ну судебная практика по такому поводу говорит, что очень правильным является позиция стороны защиты, которая считает, что таким образом сторона обвинения давит процессуально на защитников и на их клиента, заставляя их ускориться с ознакомлением с материалами уголовного расследования, дабы ускорить направление обвинительного акта в суд и тем самым ущемить нас в праве на защиту и в праве на справедливый суд", — подытожила Чередниченко.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.