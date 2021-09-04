Медведчук: Суд полностью зависит от власти, но мы будем бороться за закон и соблюдение Конституции

Это целенаправленная деятельность со стороны власти с использованием ресурса правоохранительной системы Украины по незаконному уголовному преследованию. Процессуальные нарушения продолжаются, причем делаются они массово. Особенно накануне сегодняшнего судебного заседания, которое ознаменовалось тем, что за несколько дней до него было оглашено о завершении судебного следствия, несмотря на то что сроки его продлены до середины ноября текущего года.

Сделано это было все в угоду и в ознаменование для того, чтобы продемонстрировать к празднику Дня Независимости "огромную, объемную" работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия. И вот сегодня будет рассматриваться в очередной раз ходатайство о продлении меры пресечения, которое составлено с нарушением закона. На мой взгляд и с точки зрения моей защиты, оно является таким, которое не может быть удовлетворено, но суд его рассматривает. И мы понимаем сегодня, что суд находится в полной зависимости и под влиянием власти и поэтому ожидать справедливого решения фактически не приходится.

Но это не означает, что кто-то опустил руки. Борьба будет продолжаться, мы боремся за закон, за соблюдение Конституции, за то, чтобы правда восторжествовала. В том числе это будет происходить и в сегодняшнем судебном заседании. Ну, а дальше – как решит суд. Естественно, что в случае неудовлетворения решением суда мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и будем продолжать борьбу, направленную на то, чтобы противостоять незаконному уголовному преследованию и фабрикации уголовного дела против моего коллеги Тараса Козака.

Материалы для ознакомления с делом были представлены только 30-го числа и поэтому этот процесс только начался, и, естественно, что с ним не ознакомились. Тем более материалы дела, как это ни удивительно, насчитывают 67 томов.