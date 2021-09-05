Лойфман: Прокуроры в очередной раз фальсифицируют материалы дела против Медведчука

Очередное постановление, которое предоставили суду прокуроры по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука — это продолжение попыток фальсифицировать дело оппозиционного политика.

Об этом в ходе заседания Печерского райсуда заявил адвокат Медведчука Дмитрий Лойфман.

"Если ознакомиться с этим постановлением, оно в очередной раз доказывает фальсификацию материалов уголовного производства. Это не постановление, ни по сути, ни по форме. В очередной раз прокуроры фальсифицируют материалы дела, и в очередной раз пытаются суда предоставить фальсифицированные материалы", — подчеркнул он.

Напомним, ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что суд по его делу целиком находится под влиянием и в полной зависимости нынешней власти в лице президента Владимира Зеленского.

"Процессуальные нарушения продолжаются, причем делаются они массово, особенно накануне сегодняшнего судебного заседания, которое ознаменовалось тем, что за несколько дней до этого судебного заседания было оглашено о завершении судебного следствия, несмотря на то, что сроки его продлены до середины ноября текущего года. Сделано это было все в угоду и в ознаменование, для того, чтобы продемонстрировать к празднику Дня Независимости "огромную, объемную", а я называю работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия. И вот сегодня будет рассматриваться в очередной раз ходатайство о продлении меры пресечения, более того, которое составлено с нарушением закона, которое, на мой взгляд и с точки зрения защиты, которая защищает меня, является таким, которое не может быть удовлетворено, но суд его рассматривает. И мы понимаем сегодня о том, что суд находится в полной зависимости и под влиянием власти, и поэтому говорить и ожидать справедливого решения фактически не приходится. Но это не означает, что кто-то опустил руки. Борьба будет продолжаться, мы боремся за закон, за соблюдение Конституции, за то, чтобы правда восторжествовала. В том числе это будет происходить и в сегодняшнем судебном заседании", — отметил политик.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.