Одного из замов главы ОПУ могут уволить из-за конфликта с Татаровым и Ермаком, – СМИ

Автор
Д. Романов
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Офис президента Украины Новость обновлена 07 сентября 2021, 22:42
Офис президента Украины

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов оказался под угрозой увольнения, сообщает Telegram-канал "УП. Off the record", передает "ZN.UA".

Причина — затяжной конфликт с заместителем главы ОПУ Олегом Татаровым, а также и с самим главой Офиса Андреем Ермаком.

По данным анонимных источников, Смирнов "слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".

"Даю 90% вероятности, что в ближайший месяц-два, Андрюха уйдет", — говорят собеседники "УП" во власти.

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