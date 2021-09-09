Торговля с врагом и гости из СБУ: с каких скандалов начался политический сезон в Украине

В Полтаве разгорается коррупционный скандал с топ-чиновниками, а в Киеве под угрозой увольнения оказался глава ФГИУ

Не успел в Украине полноценно стартовать новый политический сезон, как мы уже стали свидетелями нескольких громких скандалов с участием видных чиновников и народных избранников. Поводы для скандалов получаются самые разные – от сугубо морально-этических до коррупционных. «Телеграф» решил вспомнить, с каким багажом резонансных историй мы входим в очередную политическую осень.

Ведомство без видимых результатов

Довольно шумной получилась история с главой Центра противодействия дезинформации Полиной Лысенко, которую подробно освещал «Телеграф». Началась она, можно сказать, 2 апреля 2021 года, когда подразделение, входящее в структуру СНБО, начало свою работу. Наши журналисты обратили внимание на тот факт, что за 5 месяцев о деятельности Центра, запуск которого анонсировал лично президент Владимир Зеленский, совсем ничего не было слышно. С просьбой отчитаться о работе мы обратились непосредственно к руководителю ведомства Полине Лысенко и выяснили, что она как раз 20 августа уходит в декретный отпуск.

Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко

Лысенко заявляла, что в течение всего пребывания на должности не получала зарплата и тем самым вызвала шумиху в СМИ. Немногим позже она же заверила, что деньги ей все же выплатили, а финансирование Центра осуществляется за счет аппарата СНБО.

В комментарии «Телеграфу» секретарь Совета Алексей Данилов заверил, что Центр противодействия дезинформации ведет серьезную работу, но сознательно скрытую от глаз общественности. Иными словами, никакой ясности в эту историю он не внес.

Глава Фонда госимущества под прицелом СМИ

Героем еще одного громкого скандала стал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко. Он оказался под угрозой потери своего кресла из-за подозрений в торговле государственных предприятий со страной-агрессором.

В августе достоянием общественности стали истории, указывающие на связи Сенниченко со скандальными деятелями, на подачу им недостоверных данных в декларациях и лоббирование торговли титаном с РФ через подконтрольные предприятия.

Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко

Ситуация не осталась незамеченной нардепами. Так, Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины по поручению спикера парламента Дмитрия Разумкова рассмотрел обращение о нецелесообразности дальнейшего пребывания Сенниченко на посту главы Фонда госимущества «из-за отсутствия диалога с общественностью, скрытых связей и недостоверных данных в декларации».

Решение это направили в Кабмин для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. Вероятно, точка в этой истории еще не поставлена.

Медали имени Баканова

В не самой приятной ситуации оказался и глава СБУ Иван Баканов. 21 августа в информационном пространстве начале обсуждать фотографии «медалей» с гербом Украины и именем руководителя Службы безопасности страны на аверсе. Поначалу не было понятно ни их происхождение, ни подлинность самих фото. Позже детали рассказал журналист Владимир Бойко, по словам которого такие медали вручили выпускникам Академии СБУ. Моральную оценку ситуации, опять-таки, дали пользователи соцсетей и вынесли однозначный вердикт – Баканов слишком тщеславен.

В ответ на это в СБУ заявили, что выпускникам действительно вручали награды с именем Ивана Баканова, однако это были не медали, а так называемые "коины" — памятные монеты, на которых чеканят имена руководителей спецслужб и в других странах. Тем не менее осадочек остался.

Коррупция в Полтаве

Еще одна история уже носит явно коррупционный оттенок и произошла она 2 сентября в Полтаве. В тот день местные правоохранители пожаловали в Полтавский городской совет и задержали одного из городских депутатов.

Как пишет издание «Полтавщина», целью сотрудников СБУ был начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры, главный архитектор Полтавы Николай Шевелев. Кроме того спецслужбы побывали в кабинете мэра города Александра Мамая и задержали главу фракции «За Майбутнє» Евгения Диканя.

Два дня спустя Октябрьский суд Полтавы взял Диканя под стражу до 1 ноября 2021 года с залогом в 681 000 грн. Как пишет "Общественное", его подозревают в попытке создать систему поборов с предпринимателей. Собственно, само задержание состоялось после получения $3000 — якобы второй части взятки в размере $5000.

Евгений Дикань

Сам Евгений Дикань отрицает обвинения. Перед судом он заявил, что его преследуют за отказ участвовать в снятии с должности мэра Полтавы Александра Мамая.

Отметим, что прокуратура просила суд взять Диканя под стражу с залогом в 3 млн грн, защита Диканя предлагала не удовлетворять ходатайство. Поручителями были готовы выступить депутаты городской фракции "За Майбутнє".