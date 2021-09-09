Стало известно, пересечется ли Зеленский с Путиным на дебатах в США

Путина не пригласили на заседание ООН, и его спикер рассказал подробности

В Кремле рассказали о планах шефа Владимира Путина насчет поездки на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда собрался президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос о возможной поездке Путина в США ответил его спикер Дмитрий Песков.

"Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее", — заявил пресс-секретарь, ответив, что соответствующее приглашение Путину в этом году пока не поступало.

Отметим, что Генассамблея ООН, которую созывает лидер США Джо Байден в связи с пандемией коронавируса, откроет свою 76 сессию уже 14 сентября, а дебаты участников будут проходить с 21-го по 27 сентября.

В эти даты (пока без конкретики) планирует свой второй визит в США украинский президент Владимир Зеленский, о приглашении которого рассказал спикер Сергей Никифоров. По всей видимости, пересечься с Путиным во время дебатов при ООН Зеленскому не удастся.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель накануне провели телефонный разговор, во время которого российский политик не упустил возможность пожаловаться на Украину.