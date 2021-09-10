Геннадий Москаль: Решение ЕСПЧ будет на стороне Медведчука

Геннадий Москаль в ток-шоу "Голос народа"

- Следили мы за судебным заседанием, уже есть решение. Виктору Медведчуку продлили срок действия меры пресечения, содержание под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца. Вам понятна эта политика? Когда-то Зеленский констатировал завершение эпохи Медведчука. А почему не эпохи Порошенко, к примеру, приговором кому должен был стать Зеленский?

- Вы знаете, эти заслуженные юристы Кривого Рога в лице Зеленского совершенно удивляют… Скажите, а что, суд не видит, что не уполномоченный на то УПК орган проводит досудебное расследование? Против народного депутата Украины основной, кто проводит, — ГБР. При чем здесь СБУ? Я не могу понять.

Зеленский был с визитом в США. Вопрос в том, что ему нарезали срочно выбрать руководителя антикоррупционной прокуратуры, реформировать СБУ. Ну, действительно, это уже давно назрело, но захочет ли это Зеленский делать? В Конституции четко написано: военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Если полковник или подполковник военный — военный, потому что это военное формирование, — подчинятся напрямую президенту Украины как главнокомандующему Вооруженными силами, ведет это уголовное производство… Скажите, что у нас, Пиночет пришел к власти? Ну вообще я не знаю… Я учился, видимо, не по блату и не за деньги в советских учебных заведениях юриспруденции. Ну не может такого быть.

- Здесь очень много вопросов к юриспруденции…

- Нет, так это первое, это основное. Статья Конституции четко говорит, что все должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления должны действовать на основании Конституции и законов Украины и так, как указывают Конституция и законы Украины. Так действует сегодня Служба безопасности таким образом, который…

Второе. Смотрите, все экспертизы проводила Служба безопасности Украины. Ну я, правда, недолгое время там работал, но там экспертные учреждения очень низкой квалификации. И второе. Есть для этого независимые экспертные учреждения Министерства юстиции Украины, научно-исследовательские, криминалистические институты, центры и т. п. Почему там не проводилась экспертиза? Почему под диктовку следователя уже экспертное заключение было записано, они только поставили печать, расписались и т. п. Пусть они в суде продемонстрируют, на каких это они приборах, оборудовании или лабораторные исследования… На чем они это делали? В кабинете?

- Как вам еще такое, прокуроры в последний раз ходатайствовали о продлении домашнего ареста на два месяца, а вот причину назвали — может уничтожить Виктор Медведчук 67 томов материалов дела, и именно поэтому стоит продлевать меру пресечения. Вы где-то такое встречали в практике?

- Слушайте, это продолжение "95-го Квартала". Он что, может съесть 67 томов?

- Не знаю. А вдруг.

- Или прорвет у него в квартире трубу… Но ведь там не везут ему 67, там дают один том, и то — рядом находится следователь, и в отдельной комнате и т. п. Ну как может… Ну это уже настолько надуманно и настолько это уже топором все сделано. Клялся Владимир Александрович, и там это в общем заявлении, что он за права человека, что он за закон, он за равноправие всех перед законом. Но, приехав сюда, он абсолютно палец о палец не ударил, чтобы прекратить… Ему выгодно, чтобы вела Служба безопасности, потому что его там брат, товарищ и, как говорят, один из основателей "95-го Квартала", на которого он имеет влияние. Вот вам и все. Ну для чего это сведение личных неприязненных отношений с Медведчуком со стороны Зеленского вылилось в сфальсифицированное уголовное производство.

- О правах человека вы упомянули, кстати. Здесь что стало известно: после заседания суда Рабинович сказал, что теперь, после решения суда, медработники без доступа к Медведчуку. Вот такое прописано в этом последнем постановлении.

- Вы знаете, сегодня чему-то удивляться в нашей стране почти невозможно. Ну как, это конституционное право, это обязательство государства — обеспечивать бесплатную медицинскую помощь тем, кто в этом нуждается. Как можно медицинского работника не пустить, если в этом есть необходимость? Ну, слушайте, мы живем… Я несколько раз был в Чили по роду своей работы. Если бы Пиночет знал, что такими методами можно действовать… По сравнению с нашим президентом он выглядит еще как некий детский сад.

- Когда будет ответственность, как вы считаете? Есть уже иски в ЕСПЧ со стороны защиты Виктора Медведчука. Будет ли этот процесс быстрым, как вы думаете? Будет ли ответственность догонять эту власть уже сейчас, до конца завершения каденции?

- То, что решение ЕСПЧ будет на стороне Медведчука, я думаю, у меня, как я всегда говорю, заслуженного юриста Автономной Республики Крым, я единственный, кто здесь остался, остальные — заслуженные юристы в Крыму… Значит, он выиграет этот процесс. Но для чего, власть же должна быть предсказуемой в своих действиях. Ну я вообще, поверьте мне, все говорили, что… И мы боролись, и я был на Майдане с первого до последнего раза против режима Януковича. Ну Янукович, если смотрит телевидение, он задает себе вопрос: неужели так можно делать? Неужели так можно тупо, безграмотно и т. п.?

- Ми помним, как Зеленский, идя на выборы, говорил о том, что идет на один срок только. Или сейчас можно спрогнозировать, что это будет действительно один срок? Несмотря на то, что после того, как завершатся президентские полномочия, все эти дела — они будут, наверное, совсем по-другому рассматриваться, догонять и очень сильно бить. Все незаконные решения. Я имею в виду, насколько крепко теперь надо держаться за ту власть, хотеть тот второй срок, чтобы как можно дальше оттянуть эту ответственность?

- Подождите, ну второй срок, но уже третьего не будет. Уже не будет решения, когда-то, помните, было Конституционного суда, 1 + 1 = 1. Сегодня Конституционный суд вообще ничего не принимает, значит, с перепугу и т. п. Как и Верховный суд по вашим телеканалам. Ну скажите, сколько можно, ну что это. Мы сегодня в эфире "Первого Незалежного", да? Так ведь еще в эфир не вышли, учредителями являются журналисты. Что можно исследовать в Верховном суде? Одну бумагу, которую написала Служба безопасности Украины, "закрыть". Вот и все. В чем здесь проблема? Ну это уже компрометация правосудия полностью. Если там еще по "ЗИКу", по "Ньюсвану", по "112-му" будут какие-то передачи исследовать, выступления гостей и т. п., то здесь нет ничего. Здесь еще никто не выступал. Только был анонс — и тут же…

- Час, час эфира был. Мы были в эфире ровно час, потом по звонку, как мы поняли, нас закрыли.

- Так скажите мне, слушайте, почему, я не могу понять, Верховный суд по сегодняшний день не может рассмотреть этот вопрос. Потому что, рассмотрев это, автоматически следует рассматривать и "ЗИК" и "Ньюсван", и "112" и т. п. Ну абсолютно мы скатываемся к какому-то… В Америке говорит одно, приезжает сюда — делает совершенно другое.

- Скажите, пожалуйста, а получают ли что-то сам президент, его команда властная от давления на оппозицию, от закрытия телеканалов и того, что они не работают? Вот сейчас, по состоянию на сейчас, уже прошел определенный промежуток времени. Семь месяцев от того, как каналы закрыли, в очередной раз продлевают сроки пресечения для Виктора Медведчука, то есть все это продолжается. Здесь доказательств нет, по закрытию каналов также нет доказательств, почему так произошло. У общества наверняка возникают вопросы, а что же вы делаете, где, собственно, приговоры, где доказательства и почему так происходит в правовом, казалось бы, государстве. Это в пользу играет Зеленскому? Вот что хочу спросить.

- Ему не играет сейчас и не сыграет позже. Это первый президент, который заработал уже на целый раздел Уголовного кодекса (служебные, должностные преступления). Ну как, ну скажите мне, я не могу себе представить, как можно это общество… Я помню времена Советского Союза, когда запрещали "Голос Америки", "Радио Свобода", BBC, "Немецкую волну", говорили, что это все антисоветчина, глушили, цели учреждения были такие, обслуживались Комитетом госбезопасности… Но все люди слушали. Все люди слушали. Вот пригласите в студию Савика Шустера, он как раз тогда был на "Радио Свобода" с русским языком, вел из Афганистана на стороне "Талибана". Но все слушали, полностью. Так и сегодня смотрят в Интернете, у вас есть телеканалы, которые уже за миллион подписчиков имеют… На ютуб-канале за миллион имеют подписчиков. Ну скажите, для чего это делать? Все равно, если человек хочет, он послушает, он найдет возможность, подпишется на этот ютуб-канал. Много перепостов, много ссылок в своих социальных сетях сделает и тому подобное. Президент думает, что все, это закрыто и уже доступ заблокирован. У человека фобия. Чего ты боишься, скажи? Что ты боишься свободы слова? Ну так я же не виноват, что никто общественное телевидение не хочет смотреть, какое еще как-то Офис президента может контролировать.

- Да, и наши каналы были только первыми ласточками. Из последнего, сейчас уже по решению СНБО закрыли "Страна.ua", такое издание, как "Шарий.net", закрыли и так далее. Это из недавних буквально решений. Действительно, если это делают, то видят в этом смысл, я к этому веду. - Ну, насколько я знаю, Ткаченко, министр культуры и информационной политики, обратился к "Ютуб" закрыть "Шарий.net", "Страну.ua" и якобы получил оттуда отказ. Нельзя использовать "Ютуб" в сведении личных политических счетов. Второе, сегодня Совет по телевидению и радиовещанию принял решение в отношении телеканала "НАШ" направить материалы в суд, потому что был приглашен Симоненко и якобы он не то говорил. Так скажите мне, вы сегодня можете рентгеном меня просветить, что я буду говорить? Это же свободный эфир, это ведь нет подготовки, не дают никому никаких шпаргалок, вот у меня здесь ничего написанного… Совет нацбезопасности мог обязать телеканал "НАШ" сказать: "Скажите свою позицию по этому, отмежуйтесь от каких-то резких выражений" и тому подобное. Но почему закрывать? Так что потом вы или другие, кто ведет прямые эфиры, будут бояться пригласить человека, который имеет свое мнение, оно не такое, как у Зеленского, его офиса, его Зе-команды, Зе-власти. Ну как такое может быть? Ну, сказал человек, пусть редакция скажет, что "мы такие-то такие-то не разделяем", но это право свободно выражать свои мысли, есть резолюция о свободных политических дебатах в СМИ. Так это резолюция ООН. Значит, если вы стоите выше, чем ООН, членом которой является Украина, ну что здесь можно сказать? Не было такого никогда… Послушайте, при Кучме свободно все ходили, как вы помните, на Пятый канал, да? При Януковиче все ходили на оппозиционные каналы, я ходил. Ну никто не закрывал их.

- Смотрите, сейчас Владимир Зеленский в Америке. И Америка — та страна, где очень ратуют за свободу слова, за демократические стандарты, это пример и образец… Могут ли его там вразумить? Еще есть шанс?

- Если бы хотели, видимо, надоумили бы. Я знаю, что журналисты перед его поездкой в ​​Вашингтон проводили митинг перед посольством, посольство должно было в Госдеп доложить, Госдеп должен был поставить в известность… Но если мы уже эту тему затронули, я считаю, что эта поездка была абсолютно нулевой. Потому что все, что сказано в отношении Украины… Ну, первое, США говорят, что это воля Украины вступать в НАТО или не вступать. Право Украины, а кто у нас это право может забрать? Если это записано в Конституции… Так это что, нужно, чтобы США отметили, что это право? По Крыму и Донбассу абсолютно ничего. Глубокое беспокойство, "мы будем анализировать…". Ну, и по "Северному потоку". Все эти проплаченные блогеры, созданные Офисом президента телеграм-каналы, соцсети, боты говорили, что "Зеленский сломит Байдена, будет говорить с ним на повышенных тонах", как когда-то Хрущев, ботинком бить при встрече… А что было? Говорят, что Зеленский даже эту тему не поднимал, его четко предупредили. А там сказали, что, как в том мультике, "если что, заходите". Значит, если что-то будет, вот тогда и будем решать и тому подобное. Так что же ты здесь кричишь, в истерике бьешься, вся страна на ушах, а придя туда, ты даже об этом абсолютно ничего не сказал.

- Будьте уверены, что по приезду в Украину будут очень громко он и его команда говорить о великой победе в Вашингтоне.

- А покажите. Вот три вопроса, что касаются страны. Первый — это вступление в НАТО, где сегодня 30 стран. США — одна из них, то есть это один голос, еще надо 29 голосов. Со странами надо говорить, Америка не является командиром НАТО, там должна определиться каждая страна и поднять руку за или против. Один против — решение не принято. Это не парламент, где простым большинством. По Донбассу и по Крыму ничего не решено. Второй, он отдал список из 450 пленных. Это чтобы снять с себя ответственность перед матерями, братьями, сестрами, детьми, которые будут добиваться от Зеленского, что "столько лет ты у власти, а нет обмена пленными". Вот мы сегодня говорим о Медведчуке. Кто возил пленных? Я в 2014-2015 году работал как раз в Луганской области. Ну, так 29-й пост, пригласите любых, кто там стоял, там стояли и Национальная гвардия, стояли и Вооруженные силы Украины… Ну, там происходило большинство обмена, но по 90 человек, по 80, по 70. Почему мы знали об этом? Потому что там областного совета нет, поскольку не может быть половина области на областной совет, половину боевики себе какой-то сделают другой. И у нас было коммунальное учреждение, которое я сделал, два скорой помощи, которые обслуживали там, где мирная обстановка, и первую, и вторую, и третью линии. Они забирали и раненых, и убитых, и гражданских, и военнослужащих. Всегда была заявка, и мы давали команду, они ехали туда, потому что всякое могло быть — кому-то станет плохо… Они смотрели, кого в больницу, кого можно отпускать и тому подобное. Так что, он сидит сегодня, так что, с голоду Виктор Владимирович будет есть материалы этого сфальсифицированного уголовного дела? Ну глупости. Все катят бочку на Порошенко, так Порошенко этот отдал и имел результаты, к нему претензий, я думаю, нет ни у кого по обмену пленными. Как Байден может это решать? Это должны решать две стороны. То есть Украина должна кого-то предложить, кого она хочет передать, и предложить той стороне, кого она хотела бы забрать… Ну посмотрите, 450 — это не весь список.

Вообще, очень давно обмены у нас не происходили, чуть не два года назад последний раз это произошло. Байден тот, к кому стоит идти, чтобы ускорить этот процесс?

-Ну, а как Байден это сможет сделать? Он что, участник процесса? Его нет в "нормандской четверке", его нет в минских…

- Контактных группах.

- Да. И второе, у него нет обменного материала. Кого он будет менять, талибов, афганцев? Ну кого он будет менять? Надо же, чтобы списки были согласованы с обеими сторонами. Украины, если это по Крыму, — с РФ, если это по Донецкой, Луганской области — с теми представителями, кто тоже в Трехсторонней контактной группе. Но при чем здесь Байден? Я не знаю, как Байден взял… Пожалуй, до него только дошло, что он взял…

- И что ему с ним делать? Зеленский скажет: "Уважаемые, а я здесь ни при чем, я все передал Байдену. Идите к нему, идите под посольство США. Пусть они вам возвращают мужей, сыновей, отцов детям и т. п." А вот по вступлению Байдена в переговорные процессы и в любую из групп, из форматов, которые уже существуют. Что вы думаете? Потому что с этой идеей Зеленский ехал как раз в США, мол, можно предложить, но Байден не очень хочет. Почему не хочет?

- Смотрите, Байден не дал ответ на два вопроса, которые Зеленский хотел. Это размещение военных баз. Это запрещено у нас Конституцией, иностранных баз размещение. Второе, он вообще на это не ответил, как на какой-то бред, не подлежащий даже обсуждению. И третье, стать участником "нормандского формата" и стать участником Минской группы. Так что, США являются участниками этих всех событий и тому подобное? Они что, давали какие-то гарантии? Гарантии давали Германия, Франция, привлечена там Россия, Украина… Ну, во-первых, это не может принять сам Байден, это надо всех собрать, будут ли они согласны. Если кто-то один выступит, что не согласен… И как? Где США, на каком континенте? И где это, в центре Европы сегодня идут военные действия и тому подобное. Ну, это полный бред. Ну кто-то там бы сказал, что люди, "ты лезешь с этими…", обмен пленными — это абсолютно не имеет отношения к Байдену. Размещение военных баз… Когда нас примут в НАТО, вот тогда уже страна НАТО может размещать, как размещает сегодня Польша, размещает Словакия, размещает Румыния… А как сегодня можно разместить?

- Ну, похоже, НАТО нам в скором времени не светит все-таки. Но от США я вас хочу к Европе все-таки перенаправить. Вопросом ущемления свободы слова в Украине обеспокоена сейчас Европа. Об этом заявил докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах.

И, кстати, на проблему закрытия независимых медиа отреагировал депутат Европарламента восьмого и девятого созывов уже от Великобритании Нейтан Гилл.

Есть еще заявление ООН по этому поводу.

- Ну, так есть комиссия при ООН по правам человека, куда входят и права медиа, которая сказала, что это незаконно. Это решение комиссии ООН, где Украина является членом этой комиссии. Потому что президент сказал, что при нем только субъектность Украины, вы слышали это, да? Что раньше же вроде…

- Были объектом, стали субъектом при Зеленском.

- Подождите, Украина еще в составе СССР была членом ООН. Мы есть во всех представленных международных организациях, во всех. Нет, крупный международный деятель, значит, сделал нас, что мы уже субъекты международного права. Скажите, а как мы ехали за границу? Как нас выпускали? Ну, это уже переходит абсолютно.., глупости. Очень поздно что-то ЕС начал бить тревогу. Давно он должен вмешаться, поскольку мы постоянно кричим: "Мы хотим в ЕС, мы хотим в ЕС". Так приводит стандарты ЕС, потому что один из стандартов — свобода слова в СМИ. Пусть говорит кто что хочет. Вы знаете, мне здесь в Киеве одна женщина, видно, с такими пророссийскими настроениями, говорит: "Я как вижу вас в телевизоре, меня тошнит". Я говорю: "Слушайте, когда у вас день рождения?" — "А почему вы спрашиваете?" — "Я хочу вам подарить пульт. Масса телеканалов, масса. Масса. Бац, переключили, и все, перестало вас тошнить и тому подобное". Ну масса у нас телеканалов. Да или нет? Кто не хочет смотреть — он выключит.

- Ну, не такая уж и масса, знаете, но хотелось бы, чтобы было больше хороших и разных телеканалов. И если чиновники наши переживают, что их мало показывают или их много критикуют, -создайте свой канал, пожалуйста, транслируйтесь там с утра до ночи, создавайте конкуренцию, и пусть действительно зритель решает пультом.

- Идите в "Дом", в "Дом" или дурдом, идите туда, в "Дом"… Это единственный телеканал, который создала сегодня Администрация Офиса президента. Идите туда, рассказывайте. Я, насколько знаю, поддерживаю связи с Луганской обл., его никто не смотрит ни на этой, ни на той стороне. Вот в чем проблема.

- Относительно того, вот мы здесь слушали европарламентария, Нейтан Гилл говорит, что рано или поздно Зеленский будет вынужден отступить в плане наступления на свободу слова и так далее. В каком виде, как это может выразиться? Вот однажды бац, и просто включатся три закрытых канала или как? Отступить — это о чем может быть? Как откатить все назад, возможно ли?

- Ну, первое, его подчиненный, заместитель Офиса президента господин Смирнов, который отвечает за суды, держит на пульсе сегодня Верховный суд Украины. Отпустите. Верховный суд ничего не примет, он примет законное решение. Там другое решение принять невозможно. Отпустите, значит. Нет. Вот видите, сегодня, ну, все ж-то смотрят, ну, не может столько, если дела там об убийствах нескольких людей или о создании преступной организации, или о террористическом акте уже давно рассмотрены Верховным судом. А здесь одну бумажку, которую написала Служба безопасности, кто ретранслирует сигналы провайдерам. Все. Значит, отмените эту бумажку. Отмените все эти решения и тому подобное. Я тоже удивляюсь, я всегда думал, что Верховный суд — для меня это был образец. Сейчас у меня совсем другое мнение абсолютно.

- Сегодня у президента есть СНБО. Он говорит об этом СНБО: "Я бы хотел, чтобы пятниц было в неделе побольше, чтобы было больше тех заседаний", — то есть внесудебные методы в приоритете пока.

- Ну, послушайте, скажите мне, какой еще надо университет, пожалуй, закончить, и то толку не будет, новый президентский университет, чтобы понять, что санкции… Есть закон о санкциях, я это очень хорошо знаю, потому что он разрабатывался, когда я был в ВР. Там четко было оговорено, не дай бог кто-то придет к власти и будет использовать против оппозиции, против всех. Только в отношении граждан иностранных, компаний, фирм и тому подобное. В отношении граждан Украины действует Уголовный кодекс. Значит, если вы знаете и думаете, что он финансирует терроризм, совершил государственную измену или создал преступную организацию, готовит какие-то террористические акты и т. п. — задокументируйте. В суд. Доказательства, да? А так санкции. Ну, слушайте, это что, святая инквизиция? Ну как так? Скажите, ну, сначала кто-то аплодировал, а сегодня все… Почему Разумков, который учился на юриста, четко с первого… Он не подписал первый, когда вводили, помните, против так называемых контрабандистов, хотя там чисто рынок освобождали для других. Он не подписал, сказал: "Это незаконно". И так далее он не подписывает, там все: "Мы его снимем, мы его третье, десятое, двадцатое". И Зеленский — юрист. Так слушайте, что там, они право изучали по каким-то другим учебникам или тому подобное? Или Зеленский не изучал, значит? Диву даюсь. А министры все и все члены СНБО? Как так тупо в угоду Зеленскому вприсядку, на коленях голосовать, зная, что это незаконно.

- Смотрите, вы о Разумкове вспомнили. Это один из 23 членов СНБО. И он действительно часто воздерживается. И как-то он там где-то едет в командировку, когда эти заседания проводятся. Ну, то есть я веду к тому, что он тот, кто идет часто против общественности. Может ли быть в рамках членов СНБО больше таких Разумковых, и на этом эта машина может остановиться, когда рано или поздно до многих дойдет, что это может плохо для них закончиться, потому что это незаконно? Не верите вы в это?

- Так вот сидят, значит, предано смотрят в глаза Зеленскому и тому подобное. Ну, скажите, это СНБО значит, если человек не может… Ну, скажите, вы можете изучить этот закон? Еще второй вопрос меня удивляет. У нас академия правовых наук есть, да? Академики, профессора, доктора юридических наук, заведующие кафедрами конституционного права и прочего. Я не слышал нигде ни одной публикации. Ничего нет. Слушайте, перепуганные все сидят. Даже при самых тоталитарных режимах была какая-то оппозиция. На сегодняшний день все испуганы, я не знаю, почему. Значит, боятся потерять работу или я не знаю, что.

- Смотрите, здесь еще поступают горячие реакции на состоявшееся сегодня в Печерском суде столицы заседание о продлении меры пресечения Медведчуку.

Что касается "ответить за произвол", да? Ответить за это беспорядок и произвол. Как вы думаете, когда изменится генпрокурор, потому что здесь уже ходят слухи о том, что если сменится власть, то генпрокурором может стать как раз Ренат Кузьмин, насколько будут тяжелыми последствия для власти Зеленского?

Ну, зная лично Рената Равильевича, значит, по делу Тимошенко и по делу Луценко, мы были по разные стороны баррикад. Но, несмотря на все, нужно отдать ему должное, что он если берется, то действительно берется, и очень юридически грамотный, не идет ни на какие абсолютно компромиссы, ни от кого не берет трубку, ни с кем не общается. Я еще знаю его, когда Генеральная прокуратура расследовала дела по заказным убийствам, по созданию преступных организаций, бандитизм и т.п., когда он возглавлял эти подразделения. Ну, действительно, я… Дай Бог, чтобы в свое время была такая коалиция, которая выдвинет его на должность генерального прокурора Украины.

- А о последствиях?

- Ну, последствия, я думаю, будут самые страшные, какие только могут быть, для нынешней власти. И там не нужно ничего документировать, они сами себя задокументировали, как только абсолютно… Скажите, народный депутат, избранный прямым тайным голосованием на общенациональном уровне… Когда вы так уж хотите, сделайте… Почему вы убийцам, насильникам, разным педофилам даете домашний ночной арест? Здесь, когда человек… что он сделает, как он под объективами камер находится на рабочем месте? Как вы могли лишить депутата его полномочий? Ну, нет такого. Как можно. Это можно решить в судебном порядке, когда будет обвинительное заключение и будет решение суда, чтобы лишить его звания народного депутата. Скажите, его кто-то лишил звания народного депутата? Нет, никто. Так почему ему запрещают выполнять свои… Так это уже чистый состав преступления. Вот и все.

- Да, потому что ему доверили свои голоса как народному депутату избиратели, а он не представляет их сейчас, потому что не имеет такой возможности.

- Ему доверили люди представлять их интересы, представлять их интересы в парламенте, в комитетах ВР, в разных комиссиях и т.п. Уж так хотите его ограничить – сделайте ему с восьми вечера до восьми утра, значит, дайте возможность реализоваться ему как народному депутату Украины. Его этого звания никто не лишил, как вы можете ограничить? Почему народные депутаты… Вот сейчас они придут в вашу студию, их охранник не будет пускать, что они сразу? Свои удостоверения, мол, "я народный депутат, вы препятствуете деятельности народного депутата". Ну, да или нет?

- Ну да, конечно.

- Ну, а тут как, скажите мне. Тут как? Кто мешает? Ну как можно? Четко есть закон о статусе народного депутата, что никто не может ограничивать законные действия… Вот он сейчас хочет прийти в студию, и вы не можете ничего сказать. Он станет и скажет: "Вы, ведущий, неправ, Москаль неправ", и вы не можете это вырезать, отключить, да или нет?

- Я с вами соглашаюсь здесь полностью. Но знаете, что слышно по этому поводу? Что как раз на осень не желательно было бы такого соперника выпускать, потому что осень у нас прочат горячей и протестной, и в плане рейтингов провальной, властных рейтингов, и так далее. И сейчас очень выгодно, чтобы такой сильный мощный оппонент оставался под домашним арестом. Вы что по этому поводу думаете?

- Кто провоцирует? Ну, не Медведчук провоцирует как раз, не он провоцирует. Социальные проблемы… Все это, туман развеется, послевашингтонский туман, значит… Но цены на газ смотрите как растут. Уже на бирже сегодня более 620 долл. за 1000 кубометров. Мы же еще не закачали полностью в своих, мы все ждем… Витренко делает только политические заявления. Значит, "мы закроем этот "Северный поток". Уже все, после встречи с Байденом забудьте. Значит, уже никто, раз уж… все, нету, я не знаю.

- Я думаю, что стоило еще до встречи забывать о "Северном потоке" и о его нереализации.

- И забудьте, забудьте, забудьте. Давайте посмотрим, в состоянии ли мы покупать по 62? И какая тогда будет цена для населения. Посмотрите сегодня, то, что парламент пошел на списание 100 млрд облгазам, трейдерам, – это очень хорошо. Но из каких средств? Скажите, из государственного бюджета? 100 млрд – это почти 10% доходной части государственного бюджета Украины. Откуда? С чего это будет покрываться? Это чистый популизм. Значит, сегодня, вы видите, я, когда ехал к вам, смотрел ленту новостей. Там учителя бастуют, зарплату не дают. Там еще кто-то бастует, не дают зарплату. Банкроты, территориальные общины. То есть вот эта, что сказал Зеленский, самая успешная реформа децентрализации полностью провалилась. Сегодня большой разрыв, а сейчас он будет нарастать, потому что из отпуска приходят учителя, воспитатели и т.п. Между доходами и расходами. Значит, те котельные, которые были на балансе там районных советов, сейчас передают на баланс территориальных общин. За что они будут покупать, если они не могут профинансировать зарплату, за что они будут покупать газ? Вы знаете, по новой директиве "Нафтогаза", вперед оплата, деньги вечером, краник открываем утром. Ну, это будет, это страшный коллапс будет. Контроля за лекарствами нет, лекарства растут, посмотрите, какая смертность кроме коронавируса из-за того, что люди не могут себе купить… Ну, у нас 80% всех смертей – это сосудисто-сердечные заболевания, это надо постоянно принимать лекарства. А как, если лекарства стали недоступны абсолютно? Продукты питания, каждый день меняются ценники, и ничего абсолютно не падает в цене. Значит, тарифы, коммунальные услуги… Ну, это явно, это не Медведчук сформировал, не он к этому причастен. Идите туда, с "Нафтогазом", уже все… Знаете, когда-то говорили, что "Нафтогаз" – это последняя надежда. Да, так и Байден был и США последней надеждой. Все. Никто уже "Северный поток"… Я сегодня смотрел, пока шли переговоры Зеленского с Байденом, "Фортуна" продвинулась на 1 км 200 м, и сегодня осталось 14 км до окончания этого всего. Так а что мы, остались у разбитого корыта.

- Смотрите, Байден пообещал предоставить гарантии того, что будут, точнее, предоставил гарантии того, что будут санкции в случае того, если "Северный поток – 2" будет создавать угрозы энергетической системе Украины. Вот такая формулировка. Что она могла означать? Каковы могут быть угрозы и санкции против "Северного потока"?

- Ничего. Ничего. У нас есть договор с "Газпромом" по 2024 год, что мы остаемся транзитом. А что после… Байдена уже не будет. И Зеленского уже не будет. Значит… что после будет? Ну, так это… надо, Витренко не политическая фигура, ему не надо делать всевозможные политические заявления, мол, "все, после визита Зеленского "Северный поток" закрывается", третье, десятое… Ты иди, а что мы остаемся транзитным государством до 24-го, но в каких объемах будет транзит и по какой цене? Это не Байден будет, Байдену скажут: "Транзит идет. Вы же не говорили, что по такой-то цене или по таким-то объемам". Но посмотрите, это очень затратно, что даже может наша газотранспортная система не зарабатывать сама на себя. Я только по Закарпатью знаю одну, две, три, четыре компрессорных станции. Мощные компрессорные станции, которые через Карпаты, и последняя уже идет на выходе в Словакию. Если будет малый поток и его будут отбирать… и каждая область будет отбирать себе на собственные нужды, то он может даже и в Закарпатье не дойти, не будет чем… Ну, но это уже надо идти, "Газпром", "Нафтогаз", напрямую, без всякой политики, без ничего. Почему вот сегодня, опять читаю, знаменитая труба Медведчука, в кавычках. Я работал на Закарпатье, он к той трубе совершенно не имел никакого отношения. Ну, так уж журналисты окрестили. Сегодня передали они "Транснефти" или "Укртрансгазу", они уже с "Роснефтью" ведут переговоры на поставку в эту трубку дизтоплива, сжиженного газа. Так а в чем они лучше Медведчука? Вот я не могу… Когда тогда заправлялись по дешевым ценам все Вооруженные силы из той трубы, вся "Укрзализныця"… И не было таких цен (мы говорим о ценах). А цены на топливо посмотрите как растут. И Кабмин не может с этим абсолютно… Эта труба и спровоцировала. Они нашли замену. Более 1 млн 700 тыс. т в год было. А кто заменил? Что-то… пробовала, выгнали их СБУ и т.п. Ну, так чего вы идете опять по тем граблям и т.д.?

- Геннадий Геннадьевич, вынуждена сказать вам спасибо и отпускать, потому что время, к сожалению, истекло. Геннадий Геннадьевич Москаль был гостем этого эфирного часа. Всегда рады видеть, приходите еще.

- Искренно вас благодарю.