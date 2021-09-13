Ближневосточные СМИ сравнивают Зеленского с Порошенко и считают, что преследование Медведчука незаконно

В погоне за электоратом Зеленский стал похож на экс-президента Петра Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами борется за власть и для того, чтобы быть избранным на второй срок, идет даже на закрытие независимых СМИ и репрессии против оппозиции, в частности на незаконное уголовное преследование лидера оппозиции, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом пишет популярное ближневосточное интернет-издание Emea Tribune.

В публикации отмечается, что в погоне за электоратом Зеленский стал похож на экс-президента Петра Порошенко, хотя обещал стать его антиподом.

"В ожидании переизбрания Зеленский подавляет беспристрастные СМИ в духе своего предшественника олигарха Петра Порошенко и явно злоупотребляет властью, нарушая законодательство, чтобы преследовать политических соперников. Глава оппозиции Виктор Медведчук, выступающий за урегулирование конфликта на Донбассе и восстановление отношений с Москвой, подвергается в Украине уголовному преследованию за государственную измену", – констатирует Emea Tribune.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя это решение, лидер ОПЗЖ подчеркнул, что оно было вполне ожидаемым, потому что в Украине судебная система полностью зависит от власти, которая, используя админресурс, влияет на судей и таким образом борется с оппозицией. Кроме того, как профессиональный юрист с огромным опытом, Виктор Медведчук убежден: ответственность за происходящее лежит прежде всего на власти, а не на судах и судебной системе в целом, которая сегодня просто уничтожается Зеленским и его командой.