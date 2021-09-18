Адвокат Андрей Доманский уверен, что ЕСПЧ однозначно признает незаконным применение к Медведчуку домашнего ареста

Европейский суд по правам человека подтвердит неправомерность применения домашнего ареста к председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и после этого отвечать перед законом придется всем тем, кто принимал это решение, а также продлевал его действие. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сказал адвокат Андрей Доманский, сообщает Стена.

Что касается недавнего нападения на дом Виктора Медведчука, юрист напомнил, что Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи, касающиеся непосредственно угрозы жизни народному депутату. Но, по мнению Доманского, в данном случае по этим статьям никого привлекать к ответственности не будут.

"Сейчас будут пытаться говорить, что, возможно, он (Виктор Медведчук. – Ред.) сам себе организовал это нападение, как у нас всегда любит делать это власть. И мы видим это на примере других скандалов, которые происходят относительно других депутатов, у которых машины горели и другое что-то", – сказал адвокат.

Он уверен, что после визита в Украину европарламентариев, которые общались, в том числе и с Виктором Медведчуком, действующая власть будет всячески пытаться дискредитировать лидера ОПЗЖ.

"Властям нужно дискредитировать лидера оппозиции, чтобы показать, что не надо с ним общаться, поскольку он там что-то сам себе делает. Они будут стараться так делать. Это и есть, в действительности, давление на оппозицию", – отметил Доманский.

Он также подчеркнул, что мера пресечения в виде домашнего ареста была незаконно применена к Виктору Медведчуку, также незаконным было и ее продление.

"Мера пресечения должна быть заменена, о чем скажет свое слово и Европейский суд по правам человека, к которому обратился Виктор Медведчук и его защитники. В конце концов, мы придем к тому, что те люди, которые позволяют себе нарушать закон, в частности незаконно привлекать к ответственности и вводить санкции, понесут ответственность в соответствии с законом", – констатировал адвокат Андрей Доманский.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что, так как добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

"В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению. Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти", – сказал Виктор Медведчук.