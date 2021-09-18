Если лидер оппозиции Медведчук подвергается преследованиям, то ни о каком верховенстве права в стране не может идти и речи, - эксперт

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
9
Виктор Медведчук Новость обновлена 18 сентября 2021, 13:18
Виктор Медведчук

Медведчук заявил, что он не будет подавать апелляцию на последнее продление ему домашнего ареста

В Украине в настоящий момент никто не может чувствовать себя защищенным и полагаться на справедливые суды. Об этом 16 сентября в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политический эксперт, профессор социологи Павел Кутуев, сообщает Регнум.

Эксперт напомнил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он не будет подавать апелляцию на последнее продление ему домашнего ареста, так как считает украинскую судебную систему полностью зависимой от офиса президента, а соответственно, неспособной вершить правосудие. Кутуев подчеркнул, что если оппозиция и ее лидер в Украине подвергаются политическим гонениям, то ни о каком верховенстве права в стране не может идти и речи.

"Если топовый политик не может полагаться на защиту в украинских судах, то о чем говорить инвестору, предпринимателю, которые не имеют политической влиятельности? Это создает опасную ситуацию для любого экономического агента и отпугивает потенциальных инвесторов, что приводит к ухудшению экономической ситуации", — констатировал Кутуев.

Социолог отметил, что в Украине далеко не каждый имеет такую юридическую квалификацию и многолетний опыт в политике, как Медведчук, но даже он оказался бессилен перед давлением, которое сегодня действующая власть оказывает на правоохранительную и судебную систему.

"Демократия не возможна без оппозиции. Оппозиция — это не те, кто нам нравятся, а те, кто являются политически активными, не имеют доступа к государственной машине, но имеют программу действий, и в рамках правового поля конкурируют за то, чтобы получить доступ к политической системе, стать большинством и проводить свою политику. Власть и оппозиция всегда имеют возможность поменяться местами мирным, правовым способом", — констатировал Кутуев.

Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Политика
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Категория
Всего за время пандемии заболели 2 344 398 человек.
Госпитализаций стало больше, выздоровлений меньше - статистика COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Обмен репликами произошел 17 сентября
Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку
Дата публикации
Категория
Обладатель двух фантиков голосует на российских выборах
Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году