Если лидер оппозиции Медведчук подвергается преследованиям, то ни о каком верховенстве права в стране не может идти и речи, - эксперт

Медведчук заявил, что он не будет подавать апелляцию на последнее продление ему домашнего ареста

В Украине в настоящий момент никто не может чувствовать себя защищенным и полагаться на справедливые суды. Об этом 16 сентября в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политический эксперт, профессор социологи Павел Кутуев, сообщает Регнум.

Эксперт напомнил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он не будет подавать апелляцию на последнее продление ему домашнего ареста, так как считает украинскую судебную систему полностью зависимой от офиса президента, а соответственно, неспособной вершить правосудие. Кутуев подчеркнул, что если оппозиция и ее лидер в Украине подвергаются политическим гонениям, то ни о каком верховенстве права в стране не может идти и речи.

"Если топовый политик не может полагаться на защиту в украинских судах, то о чем говорить инвестору, предпринимателю, которые не имеют политической влиятельности? Это создает опасную ситуацию для любого экономического агента и отпугивает потенциальных инвесторов, что приводит к ухудшению экономической ситуации", — констатировал Кутуев.

Социолог отметил, что в Украине далеко не каждый имеет такую юридическую квалификацию и многолетний опыт в политике, как Медведчук, но даже он оказался бессилен перед давлением, которое сегодня действующая власть оказывает на правоохранительную и судебную систему.

"Демократия не возможна без оппозиции. Оппозиция — это не те, кто нам нравятся, а те, кто являются политически активными, не имеют доступа к государственной машине, но имеют программу действий, и в рамках правового поля конкурируют за то, чтобы получить доступ к политической системе, стать большинством и проводить свою политику. Власть и оппозиция всегда имеют возможность поменяться местами мирным, правовым способом", — констатировал Кутуев.