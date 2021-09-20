Укр

"В ближайшей перспективе": командир ООС рассказал о планах РФ насчет Украины

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Сергей Наев считает, что реальная угроза для Украины все еще есть Новость обновлена 20 сентября 2021, 09:40
Сергей Наев считает, что реальная угроза для Украины все еще есть

Обстановку на границах анализирует наша разведка, а военные готовы к любому поведению России

Угроза полномасштабной войны с Россией, о которой недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский, сохраняется.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, о риске нападения РФ свидетельствует то, что страна-агрессор наращивает военный потенциал и проводит масштабные учения по наступательной тематике близ границ с Украиной. Снижают агрессию, говорит Наев, международные санкции и поддержка территориальной целостности Украины другими странами. 

"В ближайшей перспективе Россия, вероятно, продолжит принимать гибридные меры влияния на наше государство, сосредотачивая усилия на поддержании управляемой нестабильной ситуации на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства и завоевания преимущества в информационном пространстве", — говорит генерал-лейтенант.

Он также отметил, что обстановку постоянно анализируют наши разведчики, а военные готовы к любому развитию событий.

Напомним, сентябрь ознаменовался обострением ситуации на Донбассе, что признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае, если украинская власть даст приказ освободить оккупированные Россией Донецк и Луганск, армия сможет это сделать. Правда, уточнил, что это чревато огромными жертвами.

Теги:
#Россия #Война #Сергей Наев #ООС #Командующий ООС
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