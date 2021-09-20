Куба поблагодарила Виктора Медведчука и заявила о готовности укреплять межпартийное сотрудничество и связи между нашими народами

Кубинский народ благодарен за поддержку суверенитета и независимости страны

Куба благодарна председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку за "глубоко эмоциональное" поздравление кубинского народа с 95-й годовщиной со дня рождения Фиделя Кастро и за поддержку независимости страны.

Об этом говорится в письме Посольства Республики Куба, которое стало ответом на поздравительное письмо Виктора Медведчука.

"Мы с удовлетворением получили письмо Виктора Владимировича Медведчука, председателя Политического совета вашей партии, по случаю 95-летия со дня рождения Главнокомандующего Фиделя Кастро Руса. Высокая оценка его легендарного вклада в укрепление связей между нашими народами была глубоко эмоциональной", ‒ подчеркнули в Посольстве Республики Куба.

Как известно, в своем письме председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" не только отметил выдающуюся роль, которую сыграл Фидель Кастро в мировой истории, но и с благодарностью вспомнил о той помощи, которую Куба под руководством легендарного Фиделя одной из первых оказала украинскому народу после страшной Чернобыльской катастрофы, приняв на оздоровление тысячи детей из пострадавших районов.

Кроме того, Виктор Медведчук подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" наиболее решительно и последовательно в украинском политикуме осудила то, что действующая украинская власть поддерживает экономическую блокаду Кубы, которая противоречит международному праву и элементарной гуманности.

Для Кубы это действительно очень важно, и кубинский народ благодарен за такую поддержку суверенитета и независимости страны.

"Мы искренне признательны вашей партии за решительную поддержку осуждения преступной экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством США против Кубы, являющейся главным препятствием на пути экономического развития нашей страны", ‒ говорится в письме Посольства Республики Куба.

Кроме того, Куба заинтересована в сотрудничестве между партиями и готова развивать дружественные отношения между народами наших стран.

"Мы высоко ценим заинтересованность в установлении связей с Коммунистической партией Кубы, как на двусторонней основе, так и на международных форумах. Мы единодушны в цели укрепления политических отношений и систематического обмена информацией как способа расширения сотрудничества между двумя сторонами. Мы подтверждаем готовность работать над укреплением исторически сложившихся дружественных отношений между народами Кубы и Украины", ‒ подчеркивается в письме Посольства Республики Куба.