Укр

Бывший союзник Путина поддержал Украину и осудил российские выборы в Крыму

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
152
Эрдоган не признал выборы в Крыму, даже невзирая на дружбу с Путиным Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:22
Эрдоган не признал выборы в Крыму, даже невзирая на дружбу с Путиным

Турция заявила, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют никакой юридической силы

Невзирая на то, что еще пару лет назад глава Турции Реджеп Эрдоган называл российского президента Владимира Путина своим другом, Анкара не признала думские выборы в оккупированном Крыму. 

По информации МИД Турции, выборы в Госдуму, которые россияне проводили 17-19 сентября в украинском Крыму, не имеют никакой юридической силы.

Кроме того, турецкие власти еще раз напомнили, что поддерживают территориальную целостность Украины, и осудили аннексию полуострова.

Ранее подобные заявления сделали власти США, Великобритании и стран Евросоюза.

Стоит отметить, что думские выборы в РФ проходили со множественными нарушениями. А самые значимые из них — то, что в российском голосовании принимали участие украинцы, живущие на временно неподконтрольных территориях. Так, избирательные участки отрыли в оккупированном Крыму: людей там всевозможными способами заставляли голосовать на псевдовыборах.

К выборам в Госдуму решили привлечь жителей ОРДЛО. Однако попытка обеспечить максимальную явку не увенчалась успехом — граждане всячески увиливали от поездок в Ростовскую область, оформляя больничные.

Тем временем в Украине в четырех городах 19 сентября открылись избирательные участки, и на одном из них засветился одиозный украинский нардеп Илья Кива.

Теги:
#Турция #Выборы #Россия #Крым #Госдума
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
Интервью
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Категория
Карантин в Украине усилят с 23 сентября
"Желтая" зона откладывается: в Минздраве рассказали, когда карантин в Украине усилят
Дата публикации
Категория
Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе
Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка
Дата публикации
Категория
Сергей Ионушас
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом