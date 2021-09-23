Александр Колтунович: Виктор Медведчук год назад подал законопроект о деолигархизации, и он, в отличие от президентского, о реальной демонополизации рынков

Автор
Дмитрий Романов
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Александр Колтунович: Виктор Медведчук год назад подал законопроект о деолигархизации, и он, в отличие от президентского, о реальной демонополизации рынков Новость обновлена 23 сентября 2021, 12:01

Председатель Политсовета партии ОПЗЖ еще в прошлом году подал в Верховную Раду проект закона об экономической конкуренции и снижении уровня монополизации, который, по сути, и является реальным законом о деолигархизации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады, сказал народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович.

Нардеп подчеркнул, что считает «Слугу народа» крупнейшей проолигархической фракцией в парламенте.

«Они отменили одному олигарху акциз на зеленую энергетику, не подняли ему ренту на руду. Они работают на олигархов и отстаивают интересы олигархов, ‒ отметил Колтунович. – Мы с Виктором Медведчуком еще год назад подали законопроект о деолигархизации. Этот законопроект № 4122 был не о медиа, а об экономической конкуренции, о демонополизации рынков, снижении уровня монополизации и многих других вещах. Это то, что в мировой практике как раз и является демонополизацией».

По мнению парламентария, законопроект о деолигархизации, предложенный Президентом Владимиром Зеленским, в первую очередь направлен не против олигархов, а против медиа.

«У нас под вопросом деолигархизации идет вопрос медиасреды ‒ кому, как не закрытым телеканалам, знать, что такое накат власти на свободу слова и на медиарынок. Если власть пойдет по беспределу и будет рассматривать по особой процедуре несколько поправок, то пускай принимают ‒ мы внесем постановление об отмене этого закона. Мы не против закона о демонополизации, это закон правильный, мы год назад инициировали такой, но мы не воспринимаем того, что власть цинично закрывает телеканалы», – констатировал Александр Колтунович.

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