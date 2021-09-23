Укр

Шефир теперь под охраной: кого приставили к помощнику Зеленского

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Сергей Шефир Новость обновлена 23 сентября 2021, 17:18
Сергей Шефир

Государственная охрана на Сергея Шефира не распространяется по закону

После покушения на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира, его под свою охрану взяла Служба безопасности Украины.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает издание "РБК Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Сергей Шефир по закону не попадает в перечень лиц, на которых распространяется государственная охрана.

Обычно в таких случаях должностные лица подпадают под защиту Национальной полиции, и в отдельных случаях их охраняет Служба безопасности Украины.

Стоит отметить, что первый помощник Зеленского, как правило, управлял автомобилем самостоятельно и по водителю могли стрелять потому, что перепутали его с Сергеем Шефиром. Об этом рассказал нардеп Давид Арахамия, который общался с ним сразу после того, как на него совершили покушение.

Напомним, по автомобилю Сергея Шефира выпустили 18 пуль. Больше всего из них попали в водительскую дверь и колеса.

Как сообщал "Телеграф" ранее, покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира состоялся в среду, 22 сентября, вблизи села Лесники под Киевом. Стрельба, которая закончилась ранением его водителя, вызвала серьезный резонанс в обществе. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал три версии попытки покушения, а президент Владимир Зеленский заявил, что расценивает нападение на личного друга, как «привет» ему самому.

Теги:
#СБУ #Охрана #Сергей Шефир
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