Москаль: Санкции СНБО против граждан Украины незаконны и не имеют обоснования

По словам экс-нардепа, украинская власть фактически загнала в тупик Конституционный суд, растерянным оказался и Верховный суд

Санкции, которые были наложены Советом национальной безопасности и обороны Украины, являются незаконными и не имеют никакого обоснования. Об этом заявил экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI и VII созывов Геннадий Москаль в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном".

"Такое впечатление, что из всей команды СНБО он (Дмитрий Разумков, — ред.) один учился на юридическом факультете. Он четко сказал, откуда пошла эта неприязнь лично у Зеленского и в его окружении. Закон о санкциях четко указывает — санкции могут быть применены только к иностранцам, к гражданам Украины применяется Уголовный кодекс: финансирование терроризма, создание террористической организации, создание преступных организаций. Посмотрите, против кого ввели санкции, не подтвердили, нет ни одного уголовного дела. Как так может быть? Так он первый правильно сказал, что наша профессура Академии правовых наук сидит и молчит. Почему так делается?",- возмутился политик.

При этом Москаль добавил, что сейчас фактически власть загнала в тупик Конституционный суд, растерянным оказался и Верховный суд.

"Новый канал "Перший Незалежний" только открылся, через полчаса замглавы СБУ направляет частоты отключить. Верховный суд, скажите мне — здесь не нужно никаких доказательств? В каком государстве мы живем?",- подчеркнул он.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.