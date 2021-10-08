Кузьмин: Санкции против Медведчука – попытка "отжать" и присвоить его имущество

Автор
Дмитрий Романов
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Кузьмин: Санкции против Медведчука – попытка "отжать" и присвоить его имущество Новость обновлена 08 октября 2021, 11:08

Для тех, кто по простоте душевной верит в то, что СНБО вводит санкции против граждан Украины, подчёркиваю, очень даже не бедных граждан, для какой-то там борьбы с каким-то там злом, предлагаю включить мозги и начать думать самостоятельно, пишет на своей странице в Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Санкции СНБО, которые власть пытается вам впарить как великое благо, на самом деле — коррупционная кормушка этой самой власти. Судите сами. 

Для того, чтобы украсть у Медведчука и присвоить, к примеру, дорогой Мерседес и не сесть за это в тюрьму, президентским дружкам нужно:

1. Решением СНБО наложить на Медведчука санкции и запретить ему осуществлять любые финансовые операции. 

2. Направить Медведчуку налоговое решение-уведомление о необходимости заплатить транспортный налог на автомобиль. 

3. Банк, исполняя санкционное решение СНБО, откажется принимать от Медведчука любые платежи, в т. ч. и налоговые.

4. За неуплату транспортного налога арестовать автомобиль и продать его, как имущество, находящееся в налоговом залоге, нужному человеку по цене ненамного превышающей сумму налога. 

5. Погасить за Медведчука неуплаченный им налог, автомобиль перепродать по рыночной цене, деньги присвоить. А можно не заморачиваться с перепродажей, а просто оставить автомобиль себе за такую символическую цену. 

Учитывая, что за Мерседес стоимостью 200 000 долларов нужно заплатить ежегодный транспортный налог в 25 000 гривен, то "схема заработка" только на автомобилях Медведчука очень даже "жирная". Думаете это невозможно или я все это придумал? Для неверующих публикую налоговое уведомление с угрозой продать автомобиль в случае неуплаты транспортного налога и отказ банка принять налоговый платеж со ссылкой на запрет СНБО. 

То же самое произойдёт и с налогом на недвижимость: дома, офисы, земельные участки, и с налогом на другое ценное имущество, можете даже не сомневаться. Эти уроды уже присматриваю себе новые дома и квартиры, пока ещё принадлежащие подсанкционному Медведчуку. А вы, наивные, всерьёз думали, что они там в СНБО с мировым злом борются, когда санкции на украинцев накладывают? В следующий раз расскажу, кто из президентских дружков "прикурил" от заправок "Глуско" и закарпатского нефтепровода, которые борцы с "державною зрадою" связывали с Медведчуком. Просто моральные уроды.

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