Медведчук в 2014 году выполнял просьбу СБУ и действовал по поручению Порошенко и Грицака, – журналист

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в 2014 году в рамках правового поля был спецпредставителем Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале.

"Как мы и предполагали, Ирина Валентиновна нашла способ продать Седоглавому Гетману очередное "дело Порошенко" — уголовное производство, зарегистрированное по факту поставки в 2014-2015 годах угля с оккупированной территории. По просьбе украинской стороны полиция Турции 19 сентября 2021 доставила в Киев Сергея Кузяру, который за время Януковича был "смотрящим" по угольной отраслью от Саши-Стоматолога, а за время Порошенко обслуживал угольные схемы Петра Алексеевича", – написал он.

Бойко также сообщил, что на основании показаний Кузяры в Офисе генпрокурора подготовлено подозрение Виктору Медведчуку, хотя тот был спецпредставителем СБУ и работал с первым заместителем председателя СБУ Василием Грицаком.

"Понятно, что Грицак в этом деле также не проходит даже свидетелем — оказывается, в 2014-2015 годах к торговле углем с ДНР/ЛНР был причастен один только гражданин Медведчук", – отметил он.

Журналист также подчеркнул, что власть не собиралась отпускать Медведчука, который уже 6 месяцев находится под домашним арестом.

"Сейчас ему будет вручено новое подозрение и избрана новая мера пресечения", – уверен Бойко.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.