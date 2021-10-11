Адвокат о деле Медведчука: Венедиктова сознательно манипулировала и пошла на незаконные действия в отношении Медведчука

Уведомление подозрений Медведчуку было направлено почтой, хотя это противоречит закону

Генпрокурор Ирина Венедиктова сознательно манипулировала и понимала, что направление по почте уведомления о правонарушении главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку является незаконным.

Об этом заявила адвокат Медведчука Лариса Чередниченко, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Прозвучала информация о том, что было уведомление подозрений направлено почтой, и прозвучал комментарий: "я (генпрокурор Венедиктова — ред.) понимаю позицию адвокатов Виктора Медведчука и на их месте я сделала бы тоже самое". Что значит эта фраза? Эта фраза значит, что генеральный прокурор Венедиктова понимает, что направление по почте уведомления об уголовном правонарушении является незаконным, является вопиющим нарушением закона, но тем самым она расписывается в том, что она допустила его сознательно.

Уголовно процессуальный кодекс говорит, что уведомление подозрений должно быть вручено персонально человеку, и только при невозможности вручения оно может быть направлено почтой или осуществлено в другом порядке. Давайте проведём параллели этого нового будущего дела, по которому пытались вручить подозрение, с тем делом, расследование по которому окончено. Виктору Владимировичу о подозрении уведомлялось дважды. Первый раз для того, чтобы вручить подозрение была сымитирована ситуация, когда, "мы не можем найти гражданина Украины на территории Украины, давайте мы пойдем к нему домой с обыском, там его тоже не обнаружим", потому что законопослушный человек, которому не говорили о каких-либо претензиях он может с чистой совестью не быть дома, и не ожидать каждую минуту, когда к нему нагрянут правоохранители. И поэтому первый раз уведомление было направлено почтой. Но даже если и так, то считать, что человек уведомлен о подозрении можно только с того момента, когда человек получит конверт, в котором будет соответствующий документ и оставит свою подпись на уведомлении, что я получил этот конверт. Так говорит уголовно процессуальный кодекс. Поэтому даже с этой точки зрения нельзя говорить о том, что Виктор Владимирович был уведомлён о подозрении, это в корне неправильно, поэтому говоря так, генеральный прокурор сегодня манипулировала – это неправда.

Что касается того какие доказательства генеральный прокурор, назвав фамилию Виктора Владимировича Медведчука четко в эфире, что является прямым нарушением презумпции невиновности", — заявила адвокат.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.