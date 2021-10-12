Юрий Загородний: Чтобы отвлечь внимание от собственной коррупции, Зеленский придумал уголовное дело против Медведчука

Автор
Дмитрий Романов
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Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний Новость обновлена 12 октября 2021, 11:39
Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний

После того как весь мир узнал о его офшорах, Президент Украины Владимир Зеленский придумал новое уголовное дело против председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука, чтобы отвлечь внимание от своей коррупции.

Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний в эфире телеканала «Первый независимый».

«Мне кажется, что власть пытается как раз сегодня, 8 октября, в День юриста, отвлечь внимание всего украинского общества от офшорного скандала "Офшор 95", где замазаны на весь мир в своей коррупционной деятельности Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. Потому что прятанье денег в офшорах ‒ это неуплата налогов, это преступление. Для того чтобы отвлечь внимание, они снова придумали ход ‒ давайте будем говорить о Медведчуке. Медведчук ‒ враг Украины, по их мнению, вот пусть вся Украина думает, что он таки врагом является, а Президент Зеленский – коррупционер, который совершил преступление ‒ неуплату налогов, он хороший, добрый. Потому что он априори не может ничего сделать плохого», ‒ сказал Загородний.

«Это дешевая постановка сценаристов "Квартала 95", другого сказать нельзя. Я в очередной раз хочу повторить то, что было сказано с трибуны Верховной Рады 6 октября этого года, на этой пленарной неделе: Президент Украины и его ближайшее окружение создают новую форму управления государством, которую еще никто не знает и которой не видел мир, – президентскую монархию. Президент уничтожает все другие ветви власти и пытается все сосредоточить в своих руках, чтобы контролировать все, что происходит в нашей стране. Этот человек не любит критику, ненавидит критику, он только хочет слушать хорошие, добрые слова в свой адрес. Если бы он критически относился к своей деятельности, то никогда бы не позволил себе наступать на свободу слова. Исходя из этого, он будет пытаться создавать тоталитарное государство. А чтобы отвлекать внимание от своих незаконных действий, они будут стараться переключать внимание общества на других людей, как сейчас делают с Виктором Медведчуком, как делают, записывая во враги ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ ‒ ту политическую силу, которая отстаивает интересы народа», ‒ отметил нардеп.

Он добавил, что власть боится Виктора Медведчука и ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ .

«Президент бессилен в этом плане, потому что они просто непрофессионалы, которые пришли к власти сегодня, и их это бесит. Они боятся Виктора Медведчука и нашу политическую силу, из-за чего они и начали бороться с оппозицией. Кто думает не так, как они, тех они сразу записывают во враги», ‒ подчеркнул Юрий Загородний.

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