Не спрячется даже в Африке: в МИД отреагировали на новую должность Поклонской

Работа с правительством африканской страны уже ведется, сообщили в МИД.

Российский президент Владимир Путин в среду, 13 октября, официально назначил бывшую "прокурора" Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканском островном государстве Кабо-Верде. На это отреагировали в МИД Украины, заявив, что даже там ей не удастся скрыться от правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

Он напомнил, что Поклонскую в Украине разыскивают по делу о государственной измене, а также, что против нее были введены санкции в Евросоюзе, Канаде, США и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке", — сказал Николенко.

Представитель МИД заявил, что коллегам из Кабо-Верде была передана информация о том, в каких делах фигурирует Поклонская и за что ее разыскивают в нашей стране.

Этот комментарий уже вызвал ответ от российского МИД. Его представитель Мария Захарова в присущей ей язвительной форме заявила, что сначала стоит "применить украинское правосудие на территории Украины".

Как сообщалось ранее, слухи о том, что Поклонскую назначат послом в Кабо-Верде появились еще в августе.

Поклонская начала свой путь в прокуратуре Крыма еще в 2002 году.

После захвата полуострова Россией, перешла на сторону оккупантов и продолжала работать на должности "прокурора Крыма" до 2016 года. Затем она приняла участие в предвыборной кампании партии "Единая Россия" и стала депутатом Госдумы РФ.

В мае 2021 года она заявила, что не будет участвовать в праймериз накануне новых выборов, поскольку "нашла себе новую работу".