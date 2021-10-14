Медведчук рассказал о своих визитах в Донецк и Луганск с целью проведения обменов

В 2014 году к председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку обратился и.о. президента Александр Турчинов с просьбой помочь мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом оппозиционный политик рассказал в ходе заседания Печерского районного суда Киева.

"В материалах подозрения указано, что Медведчук, начиная с апреля 2014 года, осуществлял подрывную деятельность против Украины. Ну, назвать это абсурдом или пустой болтовней, которая приведена на бумаге, именуемой документами, это значит ничего не сказать. А действительно, чем занимался Медведчук в апреля 2014 года? В отличие от многих тех, кто пишет эти бумаги и утверждают в своих заявлениях о так называемой на их взгляд преступной деятельности Медведчука. А в конце апреля 2014 году ко мне и действующему народному депутату Шуфричу (Нестор Шуфрич, — ред.) обратился и.о. президента Турчинов. Он обратился потому, что попытки украинской власти, что было объективным в то время, а именно мирное урегулирование на Донбассе, было главная цель, и это занимало все время киевской власти. К этим территориям, к Донбассу, посылалась масса людей. Народных депутатов, чиновников, людей, которые имели авторитет и вес, общественный вес на Донбассе. Но проблема была в одном, с ними не встречались так называемые руководители тех, кто осуществлял руководство на Донбассе на неконтролируемых тогда частично территориях Украины. И Турчинов обратился ко мне и к Шуфрича поехать и договориться, потому что он считал, что со мной и с ним будут разговаривать", — рассказал Медведчук.

Также он подчеркнул, что Турчинов тогда не ошибся.

"Он в этом не ошибался, они действительно разговаривали. Руководители… Они сидели за столом, а мы выполняли свой долг гражданский, а не поручение и.о. президента, а просьбу, чтобы наладить хоть какую-то связь и мирные переговоры. В мае мы были около трех раз с господином Шуфричем и встречались с этими людьми, и мы договорились на 15 мая о том, что мы согласовываем список вопросов, которые инициирует Донбасс в их лице и которые инициирует Украина в лице и.о. президента. И когда мы приехали и рассказывали об этом Турчинову, то Турчинов мне и Шуфричу заявил: "Смотрите, вопросов нет, надо начинать, мы сейчас отработаем этот список, но Виктор Владимирович, позвони им, скажи, что пусть они выпустят заложников". Я говорю: "Хорошо. Сейчас перезвоню". Пошел, позвонил. Они говорят: "Виктор Владимирович, а это и будет первый вопрос наших переговоров, потому что есть заложники, как вы называете их вашими, а есть те, которые находятся у вас и содержащихся в местах лишения свободы". И когда мы об этом заявили Турчинову, Турчинов сказал: "Да нет, мы не будем об этом говорить". Это было 15 мая", — отметил Виктор Медведчук.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.