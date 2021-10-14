Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается "вытянуть" Москву на переговоры

"Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать как захват в заложники", – сказала газете "ВЗГЛЯД" глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.

"В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть", – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Таким решением Киев пытается "вытянуть" Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе от обнародования "архива Пандоры", где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована как слабость", – уверена Шеслер.

Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ОРДЛО. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

В ночь на понедельник в газете "КоммерсантЪ" вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он написал, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как "это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию". Кремль поддержал позицию Медведева.