Французский сенатор Гуле во время дебатов с трибуны заявила о внесудебных расправах со "112", ZIK и Newsone со стороны украинской власти

Сенатор указала, что различные меры, принимаемые украинскими властями, ставят под угрозу принцип свободной конкуренции в СМИ

Французский сенатор Натали Гуле на открытых дебатах в Сенате Франции перед заседанием Европейского совета подняла тему уничтожения свободы слова украинскими властями.

"В последние месяцы многие СМИ были закрыты без каких-либо причин и без объяснений по мотиву национальной безопасности. Мы не можем не реагировать на принятые украинскими властями меры против телеканалов и интернет-сайтов 112, ZIK, Newsone, "Шарий.нет" и издания "Страна.ua". Это атака на принципы свободы прессы. К тому же лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и подпал под санкций вне каких-либо судебных разбирательств", – заявила Гуле, пишет "Страна".

Сенатор указала, что различные меры, принимаемые украинскими властями, ставят под угрозу свободный поток информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, в более общем плане, саму свободу выражения мнений.

"Власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение для решения проблем СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений, в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", – отметила Гуле.

Она также подчеркнула, что санкции должны быть в рамках судебного решения и процедуры в соответствии с европейскими стандартами.

"Решения СНБО Украины о применении санкций против нескольких физических и юридических лиц привели к запрету доступа к разным средствам массовой информации. ОБСЕ и многие СМИ уже предупреждали об опасности этой ситуации. Поэтому для Украины как члена Совета Европы и ОБСЕ принципиально важно, чтобы она уважала ценности этих органов", — заявила Гуле.

Ранее председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на обращение представителей закрытых украинских медиа. В своем письме она подчеркнула, что полностью поддерживает право на свободу мнений, их выражения и информации, а также свободные, независимые и неупрежденные СМИ в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с действиями власти журналисты обратились к Государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, закрытых украинской властью, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.