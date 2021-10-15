Медведчук: Власть пересекла все "красные линии", она стала на путь совершения преступлений

Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского пересекла все "красные линии", продолжая репрессии в отношении оппозиции. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что активизация прокуроров и новое подозрение ему — это попытка отвлечь внимание общественности от офшорного скандала, в который попал президент вместе со своей командой.

"Абсолютно понятно, что все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить тот скандал – офшорный скандал. Перебить сведения, информацию о коррупции в высших эшелонах власти, о коррупции в команде Зеленского, для того чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, от отсутствия мира в стране, от тех проблем экономического и социального характера, которые сегодня имеют место. Это связано и с тем, что готовится принятие бюджета, который будет опять несостоятельным для того, чтобы дальше развивать экономику страны, потому что она загнана в глухой угол", — отметил оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что новое уголовное дело против него было сфабриковано всего за несколько дней.

"Для того чтобы от всего отвлечь и все это сделать, за несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело. Собственно говоря, как это и было первый раз, начиная с марта, и активные действия начались в мае текущего года. Сейчас буквально за несколько дней слепили, организовали, предъявили, передали и продолжают думать, что все, что они хотят на пути узурпации власти – установления диктатуры в стране, у них все получится. Уверен, что это не так. И борьба нашей партии будет продолжена и как борьба моя личная по противостоянию незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям. Власть действительно пересекла все "красные линии", она стала на путь совершения очевидных преступлений по отношению к нормам Конституции и действующего законодательства. Поэтому борьба будет продолжена, и никакие отвлечения внимания эту власть не спасут от объективной оценки и от торжества справедливости", — резюмировал Медведчук.

Напомним, адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины. При этом Чередниченко подчеркнула, что фактически Виктора Медведчука обвиняют в том, что он не согласен с европейско-атлантическим направлением политики Украины, и это чисто политические мотивы для преследования.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В то же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам этого сделать. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.