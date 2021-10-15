Медведчук рассказал, как к нему обратился Турчинов с просьбой помочь добиться мирного урегулирования на Донбассе

Фрагмент выступления народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

В материалах подозрения указано, что Медведчук, начиная с апреля 2014 года, осуществлял подрывную деятельность против Украины. Назвать это абсурдом или пустой болтовней, которая приведена на бумаге, именуемой документами, это значит ничего не сказать. А действительно, чем занимался Медведчук в апреле 2014 года?

В конце апреля 2014 года ко мне и действующему народному депутату Шуфричу обратился и. о. президента Турчинов. Он обратился потому, что была попытка украинской власти (и это было объективным в то время) достичь мирного урегулирования на Донбассе. Это было главной целью и это занимало все время киевской власти. На эти территории, на Донбасс, посылали кучу людей: народных депутатов, чиновников, людей, которые имели авторитет и вес, общественный вес на Донбассе. Но проблема была в одном: с ними не встречались так называемые руководители тех, кто осуществлял руководство на Донбассе, на неконтролируемых тогда частично территориях Украины. И Турчинов обратился ко мне и к Шуфричу поехать и договориться, потому что он считал, что со мной и с ним будут разговаривать.

Он в этом не ошибался, они действительно разговаривали. Руководители. Такие, как Болотов, который возглавлял Луганск, такие, как Губарев, так называемый "народный губернатор Донецка". Они сидели за столом, а мы выполняли свой гражданский долг. НЕ поручения в. о. президента, а просьбу, чтобы наладить хоть какую-то связь и мирные переговоры. В мае мы были там около трех раз с господином Шуфричем и встречались с этими людьми. И мы договорились на 15 мая о том, что мы согласовываем список вопросов, которые инициирует Донбасс в их лице, и которые инициирует Украина в лице и. о. президента. И когда мы приехали и рассказывали об этом Турчинову, то Турчинов мне и Шуфричу заявил: "Смотрите, вопросов нет, надо начинать, мы сейчас отработаем этот список, но, Виктор Владимирович, позвони им, скажи, что пусть они выпустят заложников". Я говорю: "Хорошо. Сейчас позвоню ". Пошел, позвонил. Они говорят: "Виктор Владимирович, а это и будет первый вопрос наших переговоров, потому что есть заложники, которых вы называете вашими, а есть те, которые находятся у вас и их держат в местах лишения свободы". И когда мы об этом заявили Турчинову, Турчинов сказал: "Да нет, мы не будем об этом говорить". Это было 15 мая.

События развивались очень бурно. К власти пришел президент Порошенко, в начале июня поднял вопрос, потому что это был самый насущный вопрос. Я это рассказываю, потому что это указано в материалах подозрения как подрывная деятельность Медведчука. Так вот, тогда президент Порошенко обратился с просьбой продлить эти переговоры, потому что 8 июня он подписал указ о создании Трехсторонней контактной группы, куда были включены представитель ОБСЕ, представитель от Украины Кучма и представитель от России, посол России в Украине. Но надо было договориться, чтобы с этими людьми встретились представители Донецка и Луганска. И мы снова едем в Донецк и Луганск с Шуфричем, договариваемся, встречаемся. Я сейчас не говорю о том, было ли это удобно для нас и была ли угроза жизни и все остальное. Я об этом не говорю и никогда не говорил в своих публичных выступлениях. Но это было так. И это увенчалось успехом, когда 23 июня мы приехали в Донецк и проводили заседание Трехсторонней контактной группы впервые в Донецке с участием представителей Донецка, Луганска. Именно в это время во время "нормандского формата", переговоров между главами четырех государств – Меркель, Олланда, Путина и Порошенко, было принято решение по предложению Меркель, канцлера Германии, чтобы Медведчук, как она предложила, стал официальным представителем по организации встреч и работы Трехсторонней контактной группы. Это был конец июня 2014 года. Это тоже подрывная деятельность против Украины? Мы провели два заседания, 23 и 27-го, в СМИ описывали, как проходили эти заседания и чего стоило, чтобы представителя ОБСЕ мы с Нестором Ивановичем вывезли оттуда и обеспечили охрану от нападающих. Следующее заседание было назначено на 1 июля, но в ночь на 1 июля президент Украины сообщил о том, что он вышел из режима приостановки АТО, а она была приостановлена с 20 июня, и решил, он имел на это полномочия и право, продолжать боевые действия, которые закончились минскими соглашениями в сентябре.

И потом начались те события, о которых сейчас частично говорится, что надо было выходить из той ситуации, которая сложилась. Но я просто хочу отметить, что потом началась вторая, другая стадия. Это стадия, которая непосредственно касалась того, что надо было проводить обмены, освобождать удерживаемых лиц. И снова было обращение, здесь есть такой термин, высшего политического руководства Украины, для того чтобы этим заниматься. И я вам хочу сказать, я этим занимался и к 2018 году освободил 495 человек, которые вернулись в свои дома, в свои семьи. Но, ваша честь, это как подсказка господам прокурорам: так с той же стороны тоже были освобождены сотни людей в результате моих договоренностей. Пожалуй, это можно в следующий раз квалифицировать как помощь террористам. Ну, почему нет? Или взять электроэнергию, без которой Украина не могла жить, а были подписаны соглашения между государственными структурами России и Украины в конце 2014-го и эти соглашения действовали весь 2015 год. Электроэнергия поставлялась в Донецк и Луганск, между прочим, не только в 2015-м, она поставлялась потом еще, опять же, до марта 2017 года. Это ведь тоже помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", как считает обвинение? А когда я говорю об обменах и о том, что происходило, так я хочу сказать, что в материалах подозрения это сегодня цитировалось, на этом делали акцент прокуроры. Сказано, что в конце декабря Медведчук посетил Донецк и договаривался о поставках угля. Так Медведчук не договаривался о поставках угля. Медведчук решал политический вопрос возможности поставок угля в Украину. Политический вопрос. Никто из руководителей предприятий, никто из тех, кто был задействован в этих вопросах, не может сказать о том, что Медведчук имел какое-то к этому отношение. А вот в конце декабря Медведчук действительно был в Донецке. И не только в Донецке (недоработали представители обвинения!). Он был и в Луганске, и эта дата общеизвестна, 26 декабря 2014 года. Это первый полномасштабный форматный обмен, в результате которого было освобождено более 150 граждан Украины, которые вернулись домой и в семьи.

26 декабря 2014 года имел место первый полномасштабный форматный обмен, в результате которого было освобождено более 150 граждан Украины, которые вернулись домой, в семьи. И Медведчук был в Донецке и встречался с руководством Донецка, господином Захарченко (это я подсказываю прокурорам), и с представителями и руководством Луганска, и ездил лично в прежние следственные изоляторы СБУ в Донецке, в то время уже следственные изоляторы так называемого "министерства госбезопасности" в Донецке и в Луганске, и забирал из камер тех 150 человек. И автобусами вез к линии соприкосновения и передавал сопровождающим этих людей в Харьков и далее – в Киев. И возникает вопрос: когда будет следующее подозрение? Потому что Украина же тоже передала сотни людей туда – около 200. И это тоже можно расценивать как помощь так называемым, в логике и редакции органов обвинения, террористическим организациям.

Исходя из материалов подозрения и вспоминая это все, я хочу обратить ваше внимание на то, что мне очень интересно. Когда я читал эти материалы подозрения, как руководители правоохранительных органов, генпрокурор, глава СБУ, который приложил все усилия к фальсификации первого и фабрикации второго уголовного дела, как эти люди относятся к тому. Люди, которые возглавляют сегодня правоохранительные органы, в то время одна читала лекции студентам, а второй создавал условия для развлекательных программ "95 Квартала", как бы они отнеслись к тому факту, а я хочу привести его вам, уважаемый суд, когда ночью колонну из 120 человек наших военнослужащих в Луганской области после операции под Дебальцево, которые по моей договоренности были освобождены, их надо было перевести через линию соприкосновения в пешем порядке. И не дождавшись разминирования минного поля, по этому минному полю мы шли в сторону контролируемой части Украины, подсвечивая себе путь фонариками с мобильных телефонов. Спросите у первого заместителя тогда председателя СБУ, который сам светил под ноги и мне тоже, и той колонне, которая двигалась по минному полю, как это было. Позже он стал председателем СБУ. Интересно, как бы они к этому отнеслись? Это тоже подрывная деятельность против Украины?