ГПУ и СБУ выполняют поручения Зеленского, чтобы отвлечь внимание украинского народа от скандала с грязными офшорными деньгами президента - политолог

С точки зрения уголовного права, абсурдным является обвинение Медведчука в контрабанде угля из "ДНР" и содействии терроризму, считает политолог Максим Гольдарб.

1. Контрабанда — незаконное перемещение ценностей/товаров через госграницу. Но ни в 2014-м, ни в 2015-м госграницы между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями не было (эту законодательную чушь придумали уже позже, к концу каденции Порошенко). Нет границы — нет контрабанды. Это азы уголовно-правовой науки.

2. Ни "ДНР", ни "ЛНР" не были признаны тогда "террористическими организациями", что исключает квалификацию взаимодействия с ними как уголовное преступление. Априори.

Понимают ли это "специалисты" в уголовном праве и процессе — генпрокурор и директор СБУ? Вряд ли. Они выполняют поручение Зеленского найти какую-либо чушь в отношении собирательного образа "врага" — Медведчука, чтобы отвлечь внимание украинского народа от скандала с грязными офшорными деньгами президента.

Почему грязными? Во-первых, налицо уклонение от уплаты налогов в Украине Зеленским в особо крупных размерах. Для этого использовался офшор.

Во-вторых, если он получал деньги от бывшего собственника "Привата", то, вероятнее всего, это деньги, украденные (модное слово — выведенные) последним из банка. Ни для кого не секрет, чтоб в последние годы перед национализацией банк был превращен в огромную финансовую пирамиду и нещадно грабился его бывшими хозяевами и топ-менеджерами (мы с вами, все граждане Украины, только после национализации своими деньгами залатали в нем "дыру" в 6 млрд долл.).

А это уже более тяжкие преступления: завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и легализация преступных доходов в особо крупных размерах. И вот это уже не притянутые за уши абсурдные обвинения. Это реальные очевидные преступные деяния со стороны нынешнего главы государства, за которые светит срок и в Украине, и — внимание!!! — в США.

Почему в США? Все просто. Штаты давно определили зоной своей уголовной юрисдикции любые незаконные/преступные действия с долларом США, где бы таковые ни осуществлялись. А тем более легализацию украденных денег в миллионных суммах.

Так что Зеленский, понимает он это или нет пока, на очень серьезном крючке у американцев. И администрация нынешнего американского босса, и последующего в силу политической конъюнктуры обязательно рано или поздно даст ход этому делу.

Поэтому вряд ли высосанное из пальца, абсурдное обвинение Медведчуку в итоге поможет Зеленскому. Во-первых, оно рассыплется в суде по основаниям, которые я привел в начале поста, в силу своей глупости. Во-вторых, оно никак не обнулит очевидные незаконные "оборудки" президента. В-третьих, это уже "личка", переход всех "красных линий", а такое не прощают. Рано или поздно…