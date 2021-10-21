Циничная комбинация ОП. Зачем в Харьков вице-мэром прислали скандального Сергея Кузьмина

И.о. мэра Харькова Игорю Терехову прислали из Киева скандального заместителя Сергея Кузьмина, который должен наладить в городе земельно-строительные "схемы" в пользу некоторых влиятельных людей из Офиса президента. Коррупционный шлейф Кузьмина не оставляет сомнений, что он справится с поставленными "задачами", но местный бизнес уже "вздрогнул"

На прошлой неделе все бизнес и политические круги Харькова потрясла новость о назначении небезызвестного экс-главы уже ликвидированной ГАСИ Сергея Кузьмина на должность заместителя мэра по диджитализации. Фактически ради этого назначения и была 12 октября проведена внеочередная сессия Харьковского горсовета, хотя ее подавали общественности как экстренную меру по борьбе с COVID-19. Некоторые депутаты указывали на то, что решение кадровых вопросов сейчас не ко времени, тем более, что один из будущих вице-мэров "варяг", которого в Харькове не знают. Но Терехов был непреклонен и продавил назначение двух замов – Виталия Мирошника и Сергея Кузьмина. И фигура последнего очень заметная и печально известная по всей Украине, особенно, в градостроительной сфере.

Судя по всему, особого выбора у Терехова не было – Кузьмина ему "спустили сверху". И тот уже на первой сессии показал свое высокомерное отношение к Харькову — Кузьмин даже не удосужился выступить перед депутатами, показывая, что и в дальнейшем отчитываться он будет в Киеве, а не перед харьковским депутатским корпусом. Формально Кузьмин будет курировать в мэрии вопросы цифровой трансформации, что уже звучит как издевка, поскольку из ГАСИ его увольняли как раз за провал цифровизации органа.

Впрочем, диджитализация для Кузьмина и его киевских покровителей только прикрытие. На самом деле, у него совсем другие задачи – он будет курировать в Харькове еще земельную и строительную сферы, а также Малые архитектурные формы (МАФы). Вот в этих делах Кузьмин "дока", но только в том смысле, что он феноменально изобретателен в налаживании земельно-строительных «схем» с теневыми потоками. И мало, кто из чиновников может с ним в этом потягаться. На то, что Кузьмин "ценный кадр" для своих покровителей из ОП указывает вся его "трудовая" биография и личные нетрудовые доходы.

Нажитое непосильным трудом

Судя по декларации, Сергей Кузьмин человек очень не бедный. Зарегистрированное место жительства — Евпатория, АР Крым, где владеет квартирой 120 кв. м и гаражом. А фактическое место проживания город Киев, где владеет квартирой 204,7 кв.м. Кузьмин также задекларировал 50 земельных участков в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области общей площадью более 400 тыс. кв. м, которые он получил в период с 2007 по 2009 годы.

Кузьмин имеет в собственности автомобиль класса люкс MERCEDES-BENZ S 65 и внедорожник MERCEDES-BENZ G 5.5, которые он приобрел в 2015 году. В предыдущих декларациях он также указывал автопарк жены. В 2015 и 2016 годах она приобрела BENTLEY CONTINENTAL GT, RANGE ROVER, BMW F800R и TOYOTA LAND CRUISER 200.

За 2019 год было задекларировано 220000$ наличных денежных средств и полученный займ в виде 210000$. Особенности декларации: сумма денежных активов декларанта и семьи в 10 раз превышает сумму всех доходов декларанта и семьи, а также сумма денежных активов декларанта и семьи, вид активов «наличные средства» превышает 5 млн грн.

Чиновник от строительства

Чтобы понять, откуда у государственного служащего все его богатство, стоит присмотреться к его трудовой биографии, а она у новоиспеченного заммэра не слишком разнообразна. Весь его известный трудовой путь связан со строительной сферой.

Самой высокой должностью Кузьмина является пост главы ныне ликвидированной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) – органа, который всегда считался одним из самых коррумпированных в стране, из-за чего, собственно, и был ликвидирован.

Увольнение Кузьмина было и громким. В конце июля 2019 года тогдашний вице-премьер и глава Минрегиона Геннадий Зубко сделал представление Кабмину на увольнение Кузьмина с формулировкой: "не прошел испытательный срок", что означает – завалил всю работу. "Электронный кабинет застройщика не внедрен, реструктуризация ГАСИ не подготовлена. И самое главное – увеличение в последнее время отказов в строительстве – с 20% до 70%. Плюс — непредоставление главе ГАСИ доступа к государственной тайне в связи с предоставлением им ложных сведений о себе", — прокомментировал тогда свое решение Геннадий Зубко.

Но правительство Владимира Гройсмана не успело уволить Кузьмина и из ГАСИ его уже выгонял Кабмин Алексея Гончарука. Гончарук прямым текстом заявил, что главная причина увольнения Кузьмина – тотальная коррупция в ГАСИ. "В ГАСИ… по нашему мнению – тотальная коррупция, с которой ежедневно сталкиваются граждане. В первый день, как появилась возможность уволить, мы это сделали", — сказал премьер на брифинге после заседания правительства об обстоятельствах увольнения Кузьмина.

В период работы Кузьмина в ГАСИ о его "любви" к коррупции говорилось неоднократно. Например, член Украинской академии архитектуры и эксперт в сфере градостроительства Виктор Глеба в своем блоге прямо писал, что Кузьмин решил "не бороться с мафией, а ее возглавить". По словам эксперта, кадровую политику в региональных департаментах ГАСИ Кузьмин строил по принципу личной выгоды, назначая "удобных" себе руководителей, которые "душили строительный бизнес и устанавливали непомерные тарифы". Причем главным условием получения разрешения на строительство, при Кузьмине, как утверждал Глеба, был факт "занесения куда надо". Например, почти все строительство в Харьковской области было приостановлено, а строили только те объекты, где согласились с новыми тарифами. Именно при Кузьмине в ГАСИ стала широко известной коррупционная формула "5$ за 1 кв м".

По поводу "диджитализации" инспекции, которую должен был внедрять Кузьмин, некоторые его подчиненные открыто говорили про имитацию деятельности. Так, глава департамента ГАСИ в Одессе Василий Буюкли заявил следующее: "Я после трех месяцев работы написал доклад о коррупционных рисках и передал его в главный офис ГАСИ и НАПК. У нас якобы есть электронная система присвоения номеров, но она совершенно не работает. Мы зафиксировали все эти случаи актами".

Неудивительно, что из ГАСИ Кузьмина уволили очень быстро и со скандалом. Что же касается работы Кузьмина до 2015 года, то информацию об этом Сергей Сергеевич тщательно скрывает. Настолько тщательно, что он даже не получил допуск к государственной тайне с формулировкой "за предоставление ложных сведений о себе". Только этого факта уже достаточно, чтобы получить "волчий билет" для назначения на любые государственные посты. Однако Кузьмин всплывает в Харькове, на должности заммэра, да еще и непосредственно перед выборами мэра.

Зачем Терехову "токсичный" Кузьмин перед выборами?

По "трудовой биографии" Кузьмина ярко видно отношение и мнение правительства "Слуг Народа" к его личности и его бурной деятельности на руководящих должностях. Однако, несмотря на организационные выводы Кабмина, широко известные факты коррупции и обилие негативной информации в официальных источниках и СМИ, у секретаря Харьковского горсовета и одного из лидеров избирательной гонки на выборах мэра Харькова Игоря Терехова оказалась совершенно другая позиция относительно эффективности и деловой репутации своего нового заместителя Кузьмина.

Зачем же Терехов согласился взять к себе в замы настолько токсичного и скандального чиновника, да еще и непосредственно перед выборами? Ответ на этот вопрос достаточно прост, как говорилось выше, мнения Терехова просто никто не спрашивал, а назначение Кузьмина стало платой Терехова за поддержку ОП его кандидатуры на выборах мэра.

По информации наших источников, Терехов в частных беседах и переговорах с депутатами горсовета по предстоящему голосованию, а также прямо на заседании фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков" уже непосредственно перед сессией горсовета объяснил необходимость назначения Кузьмина своим заместителем следующим образом: "кураторы из ОП попросили это сделать", прямо намекая на позицию замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Последний давно и почти открыто поддерживал Терехова как кандидата в мэры, а партия "Слуга народа" так и не выдвинула своего кандидата на должность мэра Харькова.

Так же, по нашей информации, Терехов пояснил всем своим депутатам, что земельную и строительную сферу в Харькове придется отдать Кузьмину в полное управление по квоте Офиса президента в обмен на поддержку Президента на выборах мэра.

И еще один важный нюанс — на самом заседании фракции было отчетливо видно, что сам Терехов ранее не был знаком с Кузьминым и не знает человека, которого предлагает назначить своим заместителем по ключевым для города направлениям. Совершенно очевидно, что никак контролировать Кузьмина Терехов не сможет.

Интересно, какие же обязательства и функции внутри городского совета должен выполнять новый заместитель мэра по вопросам земли, архстройконтроля, МАФов и цифровой трансформации, если его ранее со скандалом уволили решением правительства за то, что при его руководстве порученная ему сфера просто утонула в коррупции и он провалил выполнение поставленных перед ним задач?