Укр

Нардепа Устинову из Верховной Рады забрала "скорая": что случилось

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Александра Устинова Новость обновлена 22 октября 2021, 12:03
Александра Устинова

Нардеп попала в больницу с разбитой головой

В Верховной Раде утро пятницы, 22 октября, началось с чрезвычайного происшествия — народный депутат Александра Устинова в стенах парламента разбила голову, после чего попала в больницу.

Об этом стало известно из ее собственной страницы в Facebook.

"Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", — написала Устинова и прикрепила фото разбитой в кровь головы головы.

Александра Устинова разбила голову в Верховной Раде
Александра Устинова разбила голову в Верховной Раде

Ясность относительно ситуации внесла коллега Александры Устиновой — вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. Она пояснила, что на Устинову в Верховной Раде упал дверной засов. Других подробностей Стефанишина не указала. Известно лишь, что сейчас она поддерживает коллегу в больнице.

На нардепа Устинову в Раде упал дверной засов — она в больнице
На нардепа Устинову в Раде упал дверной засов — она в больнице

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" из Верховной рады, журналисты пока не знают, где произошло ЧП. Вполне вероятно, что дверной засов упал на Александру Устинову в закрытой от журналистов части.

  • Справка: Александра Устинова в Верховную Раду прошла в 2019 году от партии "Голос" под номером 5 в партийном списке. Депутат родом из города Винница, где в 2020 году претендовала на должность городского головы от этой же партии. После раскола "Голоса" 29 июля 2021 Александра Устинова вместе с некоторыми другими коллегами вышла из состава парламентской фракции и присоединилась к депутатскому объединению "Справедливость".

Ранее сообщалось, в Киеве ночью пытались сжечь дом заместителя Ермака.

Теги:
#Верховная Рада #ЧП #Ольга Стефанишина #Александра Устинова
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