Преследованием Медведчука Зеленский пытается закрыть дыру в своей пиаркомпании, - Кушнир

Всеми обвинениями против главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, и первый раз, и второй раз президент Владимир Зеленский пытается закрыть дыру в своей пиаркампании, точнее антипиаркампании, потому что на ситуацию с офшорами Офис президента не отвечал больше двух недель. Об этом в эфире "Первого Независимого" сказала политический эксперт Светлана Кушнир.

"Этими всеми упреками Медведчуку и первый раз, и второй раз Зеленский пытается закрыть дыру в своей пиаркампании, точнее антипиаркампании, потому что на ситуацию с офшорами офис президента не отвечал более двух недель. За эти две недели произошло много событий, и суд состоялся, чтобы нас это "впечатлило" сказали, что такой преступник Медведчук, который защищал в 2014 году национальные интересы угольной отрасли и не допустил, чтобы Украина замерзла. Тогда у нас, кстати, у нас были отношения между частью оккупированных в то время территорий. Так вот, сказали, что залог должен быть аж миллиард гривен. Когда у прокуроров спросили, как вы его рассчитали, они что — то невнятно промямлили, и еще раз подтвердили свою абсолютно серость и нищету", — сказала Кушнир.

Эксперт подчеркнула, что Виктор Медведчук не испугался власти и никуда не уехал.

"Мы видим, что Медведчук не испугался. Никуда не уехал из страны, думаю, что на это был расчет у властей. Собственно, дальше продолжает отстаивать свое честное имя и держится достаточно достойно. Поэтому, я думаю, что жизнь покажет, пена когда-то сходит, а основное остается, будем наблюдать за этой ситуацией", — добавила Кушнир.

В то же время она отметила, что сейчас страна наблюдает не только за фшорним скандалом, за ходом ситуации с оппозицией, с ущемлением свободы слова, за закрытием телеканалов наблюдает международное сообщество.

"Эта ситуация не останься без внимания, выводы будут. А вот понятно, что в имиджевом плане и президент Зеленский теряет баллы", — резюмировала Кушнир.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", — подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.