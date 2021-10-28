Медведчук: То, что мне инкриминируют - абсурдная липа, это не лезет ни в какие ворота

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что так называемые уголовные дела, которые ему инкриминируют, являются абсурдной липой и это не лезет ни в какие ворота. Об этом оппозиционный политик высказался в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Все, что они (власть, — ред.) могут на сегодняшний день — незаконные политические преследования, репрессии. Сфабриковано первое уголовное дело, которое является чистой "липой", и мы это докажем в судах на всех уровнях. Второе — это уже в квадрате "липа", абсурдна липа, в отношении того, что пытаются инкриминировать мне. Это ни в какие ворота уже не лезет. Никак ни юридически… я по профессии юрист, долгие годы работал адвокатом, работал в правоохранительной системе. Я знаю, что такое правоприменительная деятельность. К сожалению, мой профессиональный опыт, мои знания непригодны для того, чтобы объяснить, насколько сегодня Украина осталась правовым государством, и что сегодня делают СБУ, прокуратура, органы следствия по отношению ко мне, фабрикуя эти уголовные дела. Но это не юридическая оценка, это просто какой-то абсурд, который создан из никчемных юридических претензий, которые не подтверждаются не материальным, не процессуальным правом. Даже не хочу обсуждать эту тему, эти обвинения, безусловно, рассыпятся. У них нету подтверждений, нет никаких доказательств. Но ко всему прочему, нету самого события преступления, о котором они говорят, которое они пытаются мне инкриминировать", — заявил Виктор Медведчук