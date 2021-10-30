В Сенате Франции снова поднимался вопрос преследования Медведчука в Украине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Виктор Медведчук Новость обновлена 30 октября 2021, 11:46
Виктор Медведчук

В Сенате Франции снова поднималась тема Украины, в частности шла речь о давлении на СМИ и уголовном преследовании председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Как пишет Hyser, об этом говорится на официальном сайте Сената Франции, сообщает Политека.

Так, сенатор Натали Гуле напомнила о том, что за последние месяцы в Украине было закрыто несколько независимых СМИ, а лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук все еще находится под домашним арестом из-за надуманных обвинений.

"В течение нескольких месяцев, г-н Государственный секретарь, многие средства массовой информации были закрыты, в том числе телеканалы, такие как "112 Украина", ZIK, NewsOne, а также интернет-издания "Шарий.net", и "Страна.ua". Мы обеспокоены активизацией этих мер, поскольку свобода прессы является одной из основных ценностей Украины. Нас беспокоит и то, что лидер оппозиции господин Медведчук находится под домашним арестом без суда и следствия", – сказала Натали Гуле.

По мнению сенатора, все эти меры угрожают свободному доступу к информации в Украине.

"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вмешалась 25 августа 2021 года и выступила с заявлением, напомнив Украине о ее обязательствах, как и "Репортеры без границ" (RSF) в сентябре прошлого года. Принципиально важно, чтобы Украина как член Совета Европы и ОБСЕ соблюдала свои обязательства. Обеспокоенность реальна, господин Госсекретарь", – подчеркнула Гуле.

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