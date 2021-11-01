В Верховной Раде появятся два новых депутата: что о них известно

Оба политика баллотировались в парламент от "Слуги народа"

В воскресенье, 31 октября, в Херсонской и Черкасской областях проходили промежуточные выборы в Верховную Раду. Теперь украинский парламент пополнится еще двумя депутатами.

"Телеграф" решил рассказать о новых лицах в политике, ссылаясь на информацию, предоставленную ЦИК.

Округ 184

На Херсонщине нового представителя в Раде выбирали для себя жители 184-округа. Практически на всех участках (за исключением десятка) победу одержал 37-летний Сергей Козырь. Он уроженец Донецка, после перебрался в Херсон. До победы на выборах возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию. В депутаты пошел от политической силы "Слуга народа".

Сергей Козырь

Отметим, что за Козыря проголосовало 65,34% людей, пришедших на избирательные участки. Это 14,7 тысяч жителей округа.

Ближайший конкурент нового нардепа набрал лишь чуть больше 14%. За представителя партии "ЕС" Игоря Йосипенко отдали свои голоса 3 229 человека.

Результаты голосования

Стоит добавить, что по состоянию на 9:00 обработано почти 80% протоколов, так что ситуация с лидером голосования на Херсонщине вряд ли изменится.

Округ 197

От Черкасской области в Раду, вероятней всего, также отправится очередной "десант" от "Слуги народа" — 54-летний Виталий Войцеховский. Он родился в селе Баштечки, что в Жашковском районе Черкащины, а после переехал в Золотоношу. Последний год работал на должности председателя местного городского совета.

Виталий Войцеховский

За него на округе проголосовало 47,25% пришедших на выборы (2 155 человек). На втором месте предпочтений электората оказался самовыдвиженец Владислав Голуб, который заполучил 24,14% голосов. Впрочем, здесь ситуация еще может измениться, ведь к девяти утра 1 ноября комиссии обработали лишь 24,11% голосов.

Голосование на 197 округе

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в парламенте определились с досрочными выборами по округу, который представлял покойный Антон Поляков.