Вадим Рабинович – "зеленой" власти: "Уйдете, как пришли, – из ниоткуда в никуда"

Нардеп Вадим Рабинович напомнил коллегам о функциях парламента и оппозиции

Верховная Рада Украины — это законодательный орган, решения которого направлены на развитие страны и улучшение жизни ее граждан.

Об этом напомнил коллегам по парламенту народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций в понедельник, 1 ноября.

"Свое выступление я хочу начать с напоминания: парламент – это не орган, избранный для самодовольства. Парламент, особенно в парламентско-президентской стране, это орган, решения которого направлены на развитие страны и улучшение жизни ее граждан. Согласитесь, ничего общего с нашим парламентом, в котором есть только монобольшинство, нет…", – заметил политик.

Впрочем, продолжил Вадим Рабинович, есть в украинском парламенте еще и оппозиция. Однако она, как заметил народный депутат, "ни на что не влияет, поскольку у нашей власти свое понимание демократии и верховенства права". Единственное, что может оппозиция, так это не молчать и говорить людям о том, что сегодня вытворяет власть, и на некоторые такие моменты сопредседатель фракции "ОПЗЖ" обратил внимание.

"Ваше правление вершится неплохо. Подорожали только два вида товаров – продовольственные и непродовольственные. Зато подешевели – труд и цена жизни!" – констатировал Вадим Рабинович.

Отдельное внимание политик обратил на энергетическую отрасль, которая сегодня находится в шаге от катастрофы.

"Без преувеличения: в энергетической отрасли мы наблюдаем начало конца, страна – в шаге от катастрофы. Напомню: вы "слезли" с российской нефтяной иглы, российской газовой иглы, российской электрической иглы. Вы поссорились с белорусами и не только. Теперь ничего не остается, как клянчить у всех энергоресурсы, и при этом так удивляться, мол, почему нам никто ничего не дает?" – обратился к коллегам парламентарий, заметив, что такие страны как Литва и Молдова, которые советовали Украине не брать у России газ и электричество, сами все и закупили, поскольку речь идет об их народах. "А украинцам что – терпеть и мерзнуть?" – возмутился Вадим Рабинович.

"Власть обещала созидать! Более двух лет правления, и что?.. Где они – другие ваши успехи? Покажите! Может, я очки надену, потому что их не вижу?.. А пока напомню: когда энергетический кризис постучал в наш дом, мы – делегация партии "ОПЗЖ" вместе с главой политсовета Виктором Медведчуком – поехали в Москву и договорились о газе для Украины по цене 175 долларов. Как это назвали? Конечно же "зрада", ведь это в пять раз удешевляет тарифы для украинцев! Более того, в знак "глубокой благодарности" против Медведчука возбудили одно уголовное дело, затем второе – только за то, что он по поручению президента хотел помочь Украине закупить еще и уголь", – возмутился Вадим Рабинович.

Напомнил политик тем, кто забыл или, быть может, не знает, что Виктора Медведчука отправили под второй (!) домашний арест.

"Ничего не доказав по первому бесполезному делу относительно Медведчука, власти придумали (на всякий случай!) другое дело и выписали второй домашний арест. То есть своим решением суд скорректировал законы природы и увеличил специально для Медведчука сутки с 24-х на 48 часов!.." – с иронией заметил сопредседатель фракции "ОПЗЖ".

Вместе с тем Вадим Рабинович пока не понимает, как власть планирует пройти энергетически приближающуюся зиму.

"За попытку помочь своей стране не замерзнуть прошлой зимой вы изолировали Медведчука. Скажите, а кто вам будет помогать этой зимой? Может, нас спасет "большое строительство"? Прекрасно помню, как вы рассказывали, что по новым дорогам "скорая помощь" доедет до больного быстрее. Это очень хорошо! Но у меня вопрос: а думали ли вы о том, что пока "скорая" будет "быстрее ехать", больной в своей холодной квартире будет просто-напросто замерзать?" – поинтересовался народный депутат.

Все это дает повод делать неутешительные выводы: ""зеленая" власть добивает раненую страну своей безумной как экономической, так и внешней политикой".

Отдельно сопредседатель фракции "ОПЗЖ" остановился на борьбе власти с коронавирусом.

"Когда была возможность подготовиться к новой "ковидной" волне, власть принялась со скоростью света закатывать деньги в асфальт, и все никак не можете остановиться… Наверное, хорошо пошло!" – предположил Вадим Рабинович.

"Что вы сделали со страной? Во что превратили процветающую Украину? Или отмахнетесь уже заезженным "во всем виноваты "попередники""? Не прокатит, потому что вы, ваши "попередники", "попередники" ваших "попередников" достали уже все валить друг на друга!.." – заметил парламентарий.

Вадима Рабиновича возмущает то, что власть не может или не хочет понять одного: Украина – на пороге катастрофы, и коснется она всех и каждого. И вместо того, чтобы действовать, "зеленые" пытаются переложить ответственность на людей.

"Но люди у нас, в отличие от власти, сознательные, и больше не позволят все шишки валить на себя! Да и проблема отнюдь не в людях, а именно в вас, господа из монобольшинства. Поэтому мой вам человеческий совет: очнитесь, включите свои мозги, решитесь на героический шаг – уйдите, как и пришли, – из ниоткуда в никуда!" – призвал коллег по парламенту сопредседатель фракции "ОПЗЖ".

"Господа во власти, не откладывайте спасение себя и страны на завтра, потому что завтра может быть поздно… слишком поздно", – резюмировал Вадим Рабинович.