Укр

Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Верховная Рада Новость обновлена 02 ноября 2021, 15:25
Верховная Рада

Теперь документ попадет в Кабмин для подготовки ко второму чтению.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Госбюджета на следующий год.

Его поддержали голосами 273 народных депутатов.

55 парламентариев проголосовали "против", еще 28 воздержались.

Голосование по госбюджету
Голосование по госбюджету

Законопроект получил 226 голосов от "Слуги народа", еще 16 и 19 он получил от фракций "За будущее" и "Доверие".

Голосование по госюджету по фракциям
Голосование по госюджету по фракциям

Теперь законопроект попадет в Кабинет министров, где учтут поправки нардепов и подготовят его ко второму чтению.

Напомним, что в нем установлены доходы на уровне 1,267 трлн. грн., а расходы — 1,441 трлн. грн. Это свидетельствует о том, что он продолжает оставаться дефицитным.

Бюджет принимался с учетом рекордного количества правок к нему — более трех тысяч. Из них полторы тысячи рекомендовали принять или частично удовлетворить.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" вместе с экспертами проанализировал проект основного финансового документа на следующий год и разобрался в том, на что именно предложено выделить основную массу средств, а также какие подводные камни скрываются в нем.

Теги:
#Верховная Рада #Госбюджет
"Красная" зона в Украине
Украина
На пороге локдауна: в Украине в "красную" зону могут попасть еще 3 области
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Красная" зона в Украине
На пороге локдауна: в Украине в "красную" зону могут попасть еще 3 области
Дата публикации
Категория
Политик отказалась от ранее любимых ярких образов, надев черное
Вместо белого платья — траур: невеста Полякова Скороход пришла в Раду после его смерти (фото)
Дата публикации
Категория
Смертность от COVID-19 в Украине снова выросла
Украина – первая в мире по смертям от COVID-19: в каких областях умирают чаще всего
Дата публикации
Категория
До середины ноября снега ждать не стоит
Когда в Украине выпадет первый снег: прогноз синоптика
Дата публикации
Категория
Тарас Цымбалюк в сериале "Крепостная"
Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк: я могу сыграть и "голубого", но в чем-то достойном