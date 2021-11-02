Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год: подробности
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Теперь документ попадет в Кабмин для подготовки ко второму чтению.
Верховная Рада приняла в первом чтении проект Госбюджета на следующий год.
Его поддержали голосами 273 народных депутатов.
55 парламентариев проголосовали "против", еще 28 воздержались.
Законопроект получил 226 голосов от "Слуги народа", еще 16 и 19 он получил от фракций "За будущее" и "Доверие".
Теперь законопроект попадет в Кабинет министров, где учтут поправки нардепов и подготовят его ко второму чтению.
Напомним, что в нем установлены доходы на уровне 1,267 трлн. грн., а расходы — 1,441 трлн. грн. Это свидетельствует о том, что он продолжает оставаться дефицитным.
Бюджет принимался с учетом рекордного количества правок к нему — более трех тысяч. Из них полторы тысячи рекомендовали принять или частично удовлетворить.
Как сообщалось ранее, "Телеграф" вместе с экспертами проанализировал проект основного финансового документа на следующий год и разобрался в том, на что именно предложено выделить основную массу средств, а также какие подводные камни скрываются в нем.
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