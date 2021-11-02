Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год: подробности

Теперь документ попадет в Кабмин для подготовки ко второму чтению.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Госбюджета на следующий год.

Его поддержали голосами 273 народных депутатов.

55 парламентариев проголосовали "против", еще 28 воздержались.

Голосование по госбюджету

Законопроект получил 226 голосов от "Слуги народа", еще 16 и 19 он получил от фракций "За будущее" и "Доверие".

Голосование по госюджету по фракциям

Теперь законопроект попадет в Кабинет министров, где учтут поправки нардепов и подготовят его ко второму чтению.

Напомним, что в нем установлены доходы на уровне 1,267 трлн. грн., а расходы — 1,441 трлн. грн. Это свидетельствует о том, что он продолжает оставаться дефицитным.

Бюджет принимался с учетом рекордного количества правок к нему — более трех тысяч. Из них полторы тысячи рекомендовали принять или частично удовлетворить.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" вместе с экспертами проанализировал проект основного финансового документа на следующий год и разобрался в том, на что именно предложено выделить основную массу средств, а также какие подводные камни скрываются в нем.