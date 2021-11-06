Михаил Кириевский выдает себя за помощника главы ОП — расследование

По данным расследования СМИ, Михаил Кириевский обустроил схему по обману предпринимателей

Журналисты обнаружили мошенника, выдающего себя за помощника главы Офиса Президента Андрея Ермака. Им оказался Михаил Кириевский, чье имя было найдено при помощи OSINT-расследования.

Как сообщает издание "Петр и Мазепа", Кириевский (ранее известный как Михаил Курочка, но впоследствии сменивший фамилию) обустроил схему по обману предпринимателей, действуя вместе со своей женой.

Обнаружилась зацепка в результате мониторинга сети: там есть поддельные списки помощников и заместителей Андрея Ермака, которые широко растиражированы в СМИ. При сравнении их с официальными данными и нашелся Кириевский, который, появился в списке сразу после Михаила Подоляка.

С помощью таких проплаченных публикаций злоумышленник выдавал себя за чиновника и сближался с бизнесменами, после чего требовал деньги в обмен на "помощь". В этом ему помогали знакомства, благодаря которым Михаил Кириевский получал доступ к официальным мероприятиям, на которых и искал жертв.

Фигурант расследования не скрывает нарочито богатый образ жизни, хотя официально является безработным и побывал в розыске. Журналисты приводят примеры: только в этом году Кириевский совершал административные нарушения, каждый раз на новой иномарке (Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser). При этом даже не исправил негативную кредитную историю в двух украинских банках.