Укр

"Выйдем на наши границы": глава Минобороны Украины сделал заявление по Крыму и Донбассу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Алексей Резников и Валерий Залужный во время поездки в Николаевскую область. Новость обновлена 14 ноября 2021, 16:57
Алексей Резников и Валерий Залужный во время поездки в Николаевскую область.

Министр также оценил уровень подготовки украинских военных.

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников сделал заявление про оккупированные части украинских земель во время поездки на Николаевщину.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

Резников заявил Украина вернется на свои границы, признанные международным сообществом, в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. Также он добавил, что украинская армия профессиональная и может обеспечить защиту государства.

Во время визита он также ознакомился с планом развития новой военно-морской базы близ Очакова. База "Намыв", согласно первоначальной идее, должна стать главной для украинского флота.

Ранее Резников сообщил, что у БПЛА"Байрактар", которые Украина закажет у Турции в 2022 году, будут украинские двигатели.

В это же время ситуация в зоне проведения Операции объединенных сил продолжает накалятся — боевики обстреляли Невельское из артиллерии 122 калибра. Село находится менее чем в четырех километрах от линии разграничения. В дома мирных граждан попали и повредили их около полусотни снарядов. Огонь открыли со стороны Лозового.

Как сообщал "Телеграф", в Невельском обломками дома засыпало пару пенсионеров — их успели спасти, также ранен украинский воин.

Теги:
#Крым #Донбасс #Министерство обороны #Алексей Резников
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