Заседание Рады прервали из-за скандала: что произошло (эксклюзивные фото)

Стефанчуку пришлось объявить о перерыве из-за "атаки" президиума

В четверг, 18 ноября, в Раде не обошлось без скандала. Вслед за принятием проекта постановления про создание временной следственной комиссии по вопросам расследования убийства нардепа Антона Полякова, за который проголосовало 322 парламентария, должны были рассмотреть проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях". Однако до этого дело не дошло: нардепы от "Евросолидарности" и "Батькивщины" начали протестовать.

Об этом передает из зала заседаний ВРУ корреспондент "Телеграфа".

Скандал в Раде

Так, в партии "Евросолидарность" заявили, что им нужно дать возможность обговорить поправки.

Протестовать начала партия "Евросолидарность"

А нардеп от политсилы "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что вопрос не должны рассматривать в принципе, так как в парламенте за два дня до заседания не раздали таблицы, чем нарушили регламент.

В итоге, нардепы вышли к президиуму, наделав шуму, и спикер Руслан Стефанчук объявил о 15-минутном перерыве.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Ранее нардепы приняли в первом чтении законопроект, который в народе уже прозвали "Вовиной тысячей".