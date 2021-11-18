“Если вы его "крякнете", я не против": на министра Лещенко планировалось покушение

Заказчиком убийства был иностранный гражданин

В Украине могли убить руководителя Министерства аграрной политики Романа Лещенко.

Подробности о подготовке к покушению на его убийство раскрыли во время брифинга главы МВД Дениса Монастырского в четверг, 18 ноября.

Личности, которые готовились к нападению, были успешно задержаны полицейскими. Известно о том, что заказчиком стал гражданин США, знакомый самого Лещенко.

Правоохранители отметили, что главным мотивом подготовки покушения стали деньги. Согласно разрозненным фактам, которые приоткрыло следствие и сам министр, заказчик пытался совершать мошеннические действия на аграрном поприще в Украине еще в 2018 году. Тогда Роман Лещенко еще не был ни госслужащим, ни тем более министром.

На брифинге Монастырский продемонстрировал даже фрагмент видео, где удалось запечатлеть разговор вероятных участников несостоявшегося покушения.

"Если вы его "крякнете", я не против", — звучит на записи от переводчицы, которая передает позицию заказчика исполнителям.

По словам самого Романа Лещенко, он не знал, что готовится подобная операция и только прибыл из зарубежной командировки. Чиновник убежден: подготовка покушение не была связана с его политической деятельностью в министерстве.

Между тем в Нацполиции отметили, что подготовка к покушению на министра велась злоумышленниками несколько месяцев. Сейчас и заказчик, и исполнители находятся в СИЗО. Против всех начато расследование согласно сразу четырех статей УК Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие результаты показал журналистский эксперимент с инсценировкой покушения на жизнь заместителя президента Украины Сергея Шефира.