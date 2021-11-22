Публичная "казнь" Зеленского уже началась: как Украина шла к "вагнергейту" и что будет дальше

Политические эксперты убеждены, что Офис президента во главе с Зеленским получил серьезный репутационный удар, который постараются усилить оппоненты действующей власти

Расследование Bellingcat, увидевшее свет 17 ноября 2021 года и посвященное провалу летом 2020 года спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", остается топ-темой и накаляет страсти.

В воскресенье, 21 ноября, когда в Украине отмечали День достоинства и свободы, участники массовой акции пришли к зданию Офиса президента (ОП) на Банковую. Потолкавшись с силовиками, они выдвинули требование: в течение десяти дней уволить главу ОП Андрея Ермака. Ведь, судя по расследованию Bellingcat, перенос операции, приведший к ее срыву, произошел после соответствующей просьбы со стороны именно Ермака.

"Телеграф" восстановил хронологию событий, а также расспросил экспертов, как тему "вагнергейта" используют украинские политики и медиа – и как ситуация может развиваться дальше.

"Вагнергейт": хронология событий до выхода расследования Bellingcat

Более 30 наемников ЧВК "Вагнера", которых выманили из РФ украинские спецслужбы, были задержаны в Беларуси в санатории близ Минска 29 июля 2020 года. Белорусские спецслужбы задержали их накануне выборов в стране.

Спустя чуть более двух недель Украина просила выдать 28 задержанных, но уже 14 августа появилась информация об их передаче РФ – большинство были гражданами России. Тогда и стало известно, что Украина хотела задержать "вагнеровцев". Согласно плану их должны были "взять" при перелете в Стамбул.

Часть этих наемников могла стать свидетелями по делу о сбитом на Донбассе Боинге МН17. Как ранее писал "Телеграф", решение могут вынести уже в 2022 году.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Финальной точкой операции "вагнеровцев" стал не триумф, а позор Еще год назад большинство украинцев могли бы пройти мимо "Вагнергейта", но власть дала слишком много поводов для разочарования

В декабре 2020 года появились данные, что расследователи Bellingcat снимут фильм о срыве операции по задержанию "вагнеровцев". Но дата выхода расследования то и дело переносилась. По некоторым данным, во время досъемок команда Bellingcat хотела записать позицию Офиса президента Украины.

В июне 2021 года появилась информация о возможном "сливе" данных по спецоперации от президента Владимира Зеленского белорусскому диктатору Александру Лукашенко. При этом ни СБУ, ни Генпрокуратура не расследовали это заявление. Стало появляться всё больше подозрений, что высшее руководство Украины причастно к срыву спецоперации.

"Вагнергейт": хронология событий недели, когда появилось расследования Bellingcat

В среду, 17 ноября 2021 года, вышло в свет долгожданное расследование Bellingcat, которое подтвердило подозрение – перенос операции произошел после соответствующей просьбы со стороны лично Ермака.

Банковая пыталась упредить удар: 15 ноября 2021 года свои материалы опубликовала временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады. В промежуточных выводах комиссия заявила, что не обнаружила, чьи действия привели к отсрочке задержания "вагнеровцев" украинскими спецслужбами.

Но эти данные были смыты тем, что позже выдал Bellingcat и подтвердил бывший директор Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба. Последний вечером в пятницу, 19 ноября, в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина", заявил, что указание перенести спецоперацию украинских спецслужб по захвату более 30 боевиков ЧВК Вагнера, после чего она провалилась, дал президент Зеленский через главу своего Офиса – Ермака.

Никто из ОП на передачу не пришел, хоть соответствующие приглашения были. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк пояснил, что власти не будут посещать "судилище", назвав телеканал и передачу "олигархическим пропагандистом".

Ну, а в воскресенье, 21 ноября, появился ультиматум об отставке Ермака.

"Вагнергейт": мнения экспертов

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что нанесен серьезный информационный удар по президенту. Особенно по его позициям в правом сегменте.

"Но всё же, я думаю, что политического кризиса из-за этой ситуации не выйдет. Да, она смотрится эмоционально, ярко! Но фактически всё базируется на словах Бурбы. Ход следствия находится в руках Зеленского и его команды. Каких-либо явных доказательств "зрады" ни Bellingcat, ни другие журналисты за более чем год не нашли. А слова против слов не работают, – отмечает эксперт. – Впрочем, хоть серьезных доказательств нет, оппоненты, безусловно, попытаются (и уже это делают), используя тему "вагнергейта", организовать массовые выступления".

По мнению Руслана Бортника, наблюдается консолидация экономических, политических элит против действующего президента.

"Мы видим, как синхронно играют как минимум три большие политико-экономические группы, – продолжает эксперт. – Но пока непохоже, чтобы сегодня западные партнеры были заинтересованы в создании глобального кризиса для Зеленского, условий для нового Майдана. Они понимают, что этим может воспользоваться Россия".

По мнению народного депутата Украины VIII созыва, эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, "вагнергейт" можно разделить на несколько слоев: это ожидания от расследования, сама публикация и ее использование политическими игроками в Украине.

"После встреч с представителями Bellingcat, их украинские визави обещали информационную бомбу, с обнародованием чуть ли не прослушек переговоров Банковой и Кремля. В самом же тексте расследования лишь подтвержден факт планирования операции и факт ее переноса, что не стало новостью для украинской публики. "Зрады" не обнаружили. Теперь дискуссия сконцентрировалась на том, а было ли оправданным переносить данную операцию – и кто именно принимал решения на своем уровне", – отмечает эксперт.

В то же время, акцентирует он, публикация Bellingcat совпала с очередным украинским внутриполитическим кризисом – войной Зеленского и олигархов.

"Естественно, теперь оппоненты президента будут использовать ярлыки "зрады" во всех дискуссиях и работать на понижение рейтинга власти. Данный сигнал будет немного размываться в связи с различным отношением разных фракций оппозиции к войне и России. Патриотическая оппозиция будет обвинять Офис президента в наличии тайных связей с Москвой. В то же время, пророссийская оппозиция будет обвинять президента в нежелании коммуницировать с Москвой – и искать следы работы западных спецслужб. В целом, ситуацию еще долго будут обыгрывать в информационном поле, поскольку противостояние Зеленского и олигархов будет в ближайшие месяцы лишь усиливаться", – прогнозирует Игорь Попов.

Профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что сама по себе тема "вагнергейта" не имеет широкого электорального охвата. Люди, по словам эксперта, плохо ориентируются в тонкостях спецоперации: кто кого "слил", кто кому давал приказы и вообще в чем суть.

"Однако хронология развития событий после провала операции, а именно трижды изменившаяся версия произошедшего, звучавшая из уст президента (от полного отрицания участия в ней Украины до полного подтверждения), даёт возможность сделать один простой и понятный для людей вывод: президент врет! Это серьёзный репутационный удар по Владимиру Зеленскому лично. И если раньше все информационные атаки отскакивали от него, как от тефлона, то сейчас его рейтинг может существенно просесть", – считает Анна Малкина.

Она напоминает, что нисходящая тенденция и так наметилась в последний месяц.

Политолог поясняет: "В сознании избирателей Зеленского, президент – честный и неподкупный, с высокими моральными принципами. Именно за такого человека они голосовали. На практике – президент имеет офшоры, хитрит и лукавит, даёт ложную информацию народу с экрана телевизора. Отбить такой репутационный удар уже не получится. А замять эту тему не даст оппозиция, которая уже начала активно ее эксплуатировать. Противостояние Зеленского и Ахметова, переставшее быть латентным, развязало руки журналистам самого рейтингового новостного канала, на котором уже началась публичная "казнь" президента и его окружения".

По мнению Анны Малкиной, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какую тактику изберёт президент.

"Тактика первая, она же проигрышная: продолжать юлить и выкручиваться, не пускать "слуг народа" на эфиры в нелояльные к президенту СМИ, кричать о "руке Кремля" и надеяться, что новые информ поводы сместят фокус общественного внимания на другие темы. Тактика вторая: признать ошибку, публично покаяться, уволить Ермака и всех виновных в провале операции лиц и рассчитывать на великодушие мудрого украинского народа. Эта тактика маловероятна, однако она могла бы потушить пожар негативных эмоций и даже усилить репутационные позиции", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии "Телеграфу" выразил мнение, что должно быть проведено новое расследование по "вагнеровцам", отталкиваясь от информации, обнародованной Bellingcat.