Москаль заявил, что Ермак является агентом российских спецслужб и назвал агентурный псевдоним

Ранее Андрей Богдан уже подозревал Ермака в подобном

Бывший народный депутат и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак является агентом спецслужб Российской Федерации.

Об этом он заявил в эфире программы "Прямым текстом" на "5 канале".

"В России в голос говорят, что там ваш "Тимофеев" делает? А я говорю: "Какой "Тимофеев"? Ну так это агентурный псевдоним Ермака (Андрей Ермак — ред.), в России… Тимофеев… Что мы делаем в нашей стране, Юрий Витальевич?", — сказал Москаль.

Напомним, в сентябре прошлого года бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что подозревает Ермака в том, что он является агентом российской разведки.

После вопроса Гордона о том, есть ли у Богдана доказательства этого, тот ответил:

"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего. Но сказать в прямом эфире, обвинить человека в том, что он преступник — я не могу", — сказал тогда Богдан.

Также сообщалось, что несколько дней назад бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что приказ о переносе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" отдал Ермак якобы от имени Президента Зеленского.