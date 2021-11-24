Президент пытается перевести противостояние со своим главным оппонентом Медведчуком из политической в плоскость личных отношений, – Васильковский

Ни олигарх Ринат Ахметов, ни экс-спикер Дмитрий Разумков не являются настоящей оппозицией, потому что идеологически ничем не отличаются от Владимира Зеленского и его окружения. Ахметов рассорился с властью из-за того, что ему не выплатили миллиарды от "зеленых евробондов", а Разумков даже после отставки голосует за инициативы власти.

Так политический обозреватель Николай Васильковский прокомментировал информацию о конфликте между олигархом Ринатом Ахметовым и Офисом президента Владимира Зеленского, сообщает Стена.

"При Зеленском олигарх всего лишь за год практически удвоил свое состояние – если в 2020 году было 6,600 миллиарда, то в 2021 "Новое время" оценивает капиталы и активы предпринимателя уже в 11,544 миллиарда долларов", – аргументировал журналист.

По словам Васильковского, рассорился Ахметов с властью из-за того, что ОП и Зеленский заблокировали перечисление 3,4 миллиарда гривен, которые ДТЭК рассчитывала получить от "зеленых евробондов".

"До этого олигарх "катил бочку" на Зеленского из-за законопроекта №5600, который предлагал повысить ренту на железную руду. В общем, шерше ля деньги – "ищите деньги". Свобода слова и права человека здесь абсолютно не причем", – констатировал журналист.

Относительно Разумкова автор пояснил, что, хотя экс-спикера "зеленые" "попросили" с должности, Дмитрий Разумков остается таким же проамериканским политиком, который выступает за ЕС, НАТО и МВФ, как и Зеленский с Порошенко.

"Во-первых, в Конституцию курс на ЕС и НАТО внесли по инициативе Порошенко. Во-вторых, когда Разумков занимал высокую должность, а эксперты и оппозиция говорили, что принимать законы "в турборежиме" – это нарушение Регламента Верховной Рады, то эта "парадигма" его устраивала. В-третьих, "оппозиционер" Разумков и сейчас исправно голосует за инициативы Банковой. Например, Разумков голосовал "за" назначение Резникова, Рябикина и других министров", – привел доводы автор.

Васильковский считает, если ориентироваться на идеологические маркеры, то выходит, что Зеленский, Порошенко, Разумков – это идейно одинаковые политики, в то время как Виктор Медведчук отстаивает другую политическую программу.

"Но ведь, если взять основные идеологические маркеры, то получается, что и Зеленский, и Порошенко, и Тимошенко, и Ляшко – идейно одинаковые, потому что они все за ЕС и НАТО во внешней политике и за исполнение директив МВФ в экономике. А отличия между ними – это разве что элементы шоу-бизнеса. Тимошенко – это коса и очки, Порошенко – это седая голова и "остаточне прощавай" с Россией и т. д. А с идейной точки зрения они все одинаковые", – сделал вывод журналист.

"Среди топовых политиков Виктор Медведчук отстаивает другую политическую программу – нейтралитет во внешней политике, прекращение войны на Донбассе путем выполнения Минских соглашений, нормальные отношения с Россией, Беларусью и всеми соседями, отказ от диктата МВФ в экономике", – проинформировал журналист.

При этом Васильковский отметил, что Владимир Зеленский единственным своим оппонентом считает именно Виктора Медведчука и пытается перевести противостояние с ним из политической сферы в плоскость личных отношений.

"Что самое интересное, Зеленский постоянно дает понять, что Медведчук – это его главный политический противник, но при этом пытается перевести противостояние между ними из идейной плоскости в плоскость личных отношений", – подчеркнул журналист.

"В остальном же, все различия между Зеленским и Порошенко, Зеленским и Разумковым, Зеленским и Тимошенко – чисто внешние. А идеологически Порошенко, Зеленский, Тимошенко, Ляшко, Разумков – это одно и то же. Вот и получается, что перед глазами простого украинца кружится хоровод политических лиц. А на самом деле нам навязывают очередной выбор без выбора", – заключил политический обозреватель Николай Васильковский.