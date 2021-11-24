В «Слуге народа» не определились с новым главой КГГА, но это точно не Тищенко — источники

Существует вероятность, что главу КГГА вовсе не будут назначать

На следующей сессионной неделе (с 30 ноября по 3 декабря) в Верховной Раде собираются поставить на голосование многострадальній законопроект о столице, которым планируют разделить полномочия киевского мэра и главы Киевской государственной городской администрации (КГГА). Однако окончательного решения о кандидатуре нового главы КГГА ещё не принято, утверждают источники «Телеграфа» в партии "Слуга народа".

Голоса есть, но не факт

«Во вторник (30 ноября) на внеочередном заседании парламента мы хотим поставить (на голосование — авт.) законопроект о столице, а перед ним законопроект о местных государственных администрациях», — комментирует собеседник издания в руководстве фракции «Слуга народа».

Договорённость о том, что вначале будет идти голосование за местные администрации, а уже после за законопроект №2143-3 "О городе Киеве — столице Украины" была достигнута с европейскими партнёрами.

«Голоса за законопроект о столице у нас есть, и мы не будем применять спецпроцедуру, а вот с местными администрациями есть нюансы», — сказал народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин.

Впрочем, депутаты-"слуги" пока выражают сомнение, что за законопроект о столице будет достаточное количество голосов.

«Сейчас оппоненты в лице Кличко и Ко запустили информацию о том, что на пост главы КГГА вновь рассматривается Николай Тищенко. Он конечно хотел, но сейчас его кандидатура на повестке дня не стоит, — рассказывает «Телеграфу» один из собеседников во фракции СН. — Зато сейчас отлично сработает технология: голосуешь за законопроект о столице — значит автоматически голосуешь за Тищенко во главе КГГА, и многие депутаты на это не пойдут. Потому есть сомнения, что законопроект проголосуют на следующей неделе. Хотя, обсуждается такой вариант, что главу КГГА пока вообще не будут назначать. Его полномочия существенно сократили, поэтому желающих туда идти депутатов пока нет».

О чем договорились Зеленский и Кличко

Ещё один депутат добавляет, что на данный момент главным кандидатом был и остаётся министр развития территорий Алексей Чернышов, который в недавнем прошлом даже принимал участие в тройной встрече с Владимиром Зеленским и Виталием Кличко. Тогда Чернышова представили как вероятного кандидата на должность главы КГГА, а на замену ему в министерство рассматривалась нардеп Елена Шуляк, которая недавно возглавила партию «Слуга народа».

Однако против назначения Чернышова, как говорит собеседник во фракции, настроен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Кирилл сейчас многое решает по кадровой политике в ОП, да и сам Чернышов больше предпочёл бы кресло премьера», — добавляет собеседник.

Несмотря на то, что определённости с кандидатами нет, для Офиса президента важно закрыть кейс Кличко до нового года, чтобы приструнить ещё одного активного конкурента президента. Учитывая медиаконфликт Банковой с олигархом Ринатом Ахметовым, сейчас эта задача является особенно актуальной.

Как известно, попытки отобрать у Кличко кресло главы КГГА начались еще с момента прихода к власти Владимира Зеленского. Конфликт время от времени вспыхивает с новой силой. Кличко даже наладил контакт с бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым, который также находится в опале у партии власти. Совместного похода на выборы ждать не стоит, но ситуативный союз возможен.