Зеленский нарушил все сроки подписания закона о военных преступлениях и отказался отвечать журналистам о причинах "исчезновения" документа

22 ноября исполняется ровно пять месяцев с момента, когда президент Владимир Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", отправленный еще в сентябре, о том, почему документ "пропал" после голосования в парламенте.

20 мая Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (так называемый закон "о военных преступниках"). Он вносит в восьмую статью Уголовного кодекса Украины преступления, в отношении которых действует универсальная юрисдикция – это преступления агрессии, геноцида, преступления против человечности и военные преступления. Универсальная – означает не связанная с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего. Также отменяется срок давности по этой категории преступлений.

Украина шла к принятию этого закона 7 лет: его важность постоянно отмечали правозащитники, а в последний раз – и председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который теперь возглавляет МВД:

"Законопроект стал поворотным моментом для того, чтобы потерпевшие обращаются в правоохранительные органы Украины и приезжают с оккупированных территорий, получили и реализовали право на справедливый суд. Например, приезжающий с востока человек, которого пытали, обращается в правоохранительные органы с заявлением, а они пока определенным образом ограничены в возможности расследовать и привлекать к ответственности", – заявлял Монастырский перед голосованием в мае 2021 года.

Законопроект находится "на подписи у президента" с 7 июня. Согласно статье 94 Конституции президент должен в пятнадцатидневный срок либо подписать его, либо вернуть на рассмотрение в парламент, сопровождая мотивированными замечаниями. Этот срок истек 22 июня.

В октябре Радио Донбасс.Реалии опросили трех депутатов-членов фракции "Слуга народа" и комитетов, через которые проходил законопроект, известно ли им, что происходит. Однако они не предоставили никакой информации. И только глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов ответил журналисту, что выяснит, в чем дело.

"Хочу это узнать. Возможно, там есть какие-то недостатки, о которых мы не знали, и сейчас они всплыли. Поэтому некорректно давать комментарий, потому что я не знаю полной картины, почему это происходит. Я узнаю, это однозначно – и мы определимся. Этот закон, насколько я знаю, нужен, он долго обсуждался. Возможно, есть какие-то недостатки", – ответил Неклюдов. Это было полтора месяца тому назад.

Разработку и принятие закона поддерживали "Центр гражданских свобод", Харьковская правозащитная группа, Хельсинкский союз по правам человека, Центр политико-правовых реформ, ОО "Голубая птица", которая работает с родственниками тех, кто находится сейчас в плену.