Разумков объяснил свое голосование на СНБО по санкциям

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, воздержавшийся во время голосования за введение санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, объяснил, почему на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля поддержал санкции против Виктора Медведчука и других физических и юридических лиц, хотя и высказал для этого особое мнение.

По словам Разумкова, на последнем заседании СНБО он поддержал введение санкций, поскольку в списке кроме граждан Украины были также и граждане РФ, пишет DW, в то время как в решении СНБО о введении санкций против телеканалов речь шла только о гражданине Украины, а нормы закона о санкциях прописаны так, что не могут распространяться на украинских граждан.

"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось и граждан Украины, и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (когда Разумков воздержался во время голосования за введение санкций против трех телеканалов, — ред.). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимают — в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", — заявил Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого обнародованы в среду, 24 февраля.

По словам Разумкова, именно поэтому он и очертил свою позицию: если идти по пути санкций, то параллельно нужно идти по судебному пути или внести изменения в закон о санкциях.

"Нам нужно (…) изменить закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме в СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", — сказал Разумков.

Он обратил внимание на существование мнения о возможности применять санкции наравне с иностранными гражданами к украинцам, связанным с террористической деятельностью.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривали закон о санкциях (август 2014 года, — ред.), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", — резюмировал глава Верховной Рады.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, а также нескольких граждан РФ. "За" санкции проголосовали все члены СНБО, но один с небольшим замечанием. Впоследствии в СМИ появились сообщения, что замечание высказал Дмитрий Разумков.