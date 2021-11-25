Несостоявшихся убийц Сергея Шефира ищут среди оппозиции? Что говорят в МВД

В МВД ищут участников покушения на Сергея Шефира, где именно не говорят

Вблизи села Лесники под Киевом 22 сентября произошло покушение на Сергея Шефира, помощника президента Украины Владимира Зеленского. Тогда в ходе покушения был ранен водитель потенциальной жертвы Александр Иванько, получивший 3 пули в ноги.

Контрабандные пули из Венгрии

В тот же день в Национальной полиции озвучили основные версии случившегося, а пользователи соцсетей даже заподозрили инсценировку, поскольку случилось все накануне голосования за так называемый закон про деолигархизацию.

Как сообщил вскоре глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, обстрел производился с использованием пуль калибра 7,62 на 39 мм, которые были завезены из Венгрии.

… искали у членов партии ЕС

Вслед за этим в следствии по покушению наступила пауза, продолжавшаяся почти 2 месяца, пока на странице оппозиционной партии «Европейская солидарность» в соцсети Facebook не заявили о политическом преследовании.

По версии партии, 24 ноября в доме депутата Ивано-Франковского областного совета Сергея Волошина проходил обыск, якобы используя документы, согласно которым обыск проходил в рамках расследования покушения на Сергея Шефира.

Нардеп от «ЕС» Николай Княжицкий заявил, что подобные обыски проводятся у многих представителей оппозиции под видом расследования покушения на Сергея Шефира.

В МВД отмалчиваются

Накануне «Телеграф» направил в МВД запрос на получение информации о следствии по покушению на первого помощника президента. В ведомстве сообщили, что следствие в этом деле идет по признакам статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство».

В МВД говорят что ищут

Как подчеркнули в ответе, на данный момент по делу ведутся все необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех причастных к данному преступлению.

Но подробностей сказать не могут

Однако, что именно это за действия, в МВД так и не ответили, сославшись на статью 387 УПК Украины, предусматривающую уголовную ответственность за разглашение данных досудебного следствия.

Также Сергей Шефир фигурирует как соучредитель офшорной компании, которой президент Владимир Зеленский владел до победы на президентских выборах, что стало известно благодаря скандалу, получившему название «Досье Пандоры» в октябре.