Нардепы дали "зеленый" свет расследованию по "вагнеровцам" в Украине: подробности

251 народный избранник проголосовал "за", и Рада приняла отчет временной СК по провалу спецоперации в Украине

Во вторник, 30 ноября, Рада приняла промежуточный отчет временной следственной комиссии по провалу спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.

По информации корреспондента "Телеграфа", свои голоса "за" расследование "возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности", проголосовал 251 нардеп.

Голоса распределились таким образом:

"Слуга народа" — 212 голосов "за";

"Батькивщина" — 3;

"За майбутнє" — 14;

"Довіра" — 17;

Внефракционные — 5.

Согласно отчету, украинские спецслужбы все же курировали спецоперацию по "вагнеровцам", утечки информации не было, однако кто стоит за ее отсрочкой — предстоит выяснить. Вскоре данный документ, принятый нардепами, направят в СБУ, Генпрокуратуру и ГБР.

Напомним, что 29 июля 2020 года спецслужбы Беларуси задержали 33 наемников, после чего Украина подала запрос на выдачу большинства их них, но их передали России, поскольку большая часть была россиянами. После этого выяснилось, что Украина хотела задержать "вагнеровцев" при перелете в Стамбул, но его задержали, благодаря чему белорусские спецслужбы и смогли провести громкий арест.

Как сообщал "Телеграф", 17 ноября вышло расследование группы независимых журналистов Bellingcat, посвященное этим событиям.

Сам Владимир Зеленский на пресс-марафоне на прямой вопрос об операции предпочел раскритиковать фигуру Василия Бурбы, заявив, что сама спецоперация по вагнеровцам якобы носила название "Бурба". Но все же позже президент признался, что за провал спецоперации ему стыдно.

По результатам скандала в Государственном бюро расследований успели заявить, что вызовут на допрос для проверки факта провала операции самого Андрея Ермака, а если понадобится, то и президента.