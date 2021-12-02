Ринат Ахметов мог искать на дне рождения Шустера будущего конкурента Зеленскому на выборах

Когда ведущий Савик Шустер праздновал в компании известных в Украине людей свое 69-летие в Вильнюсе, в литовской столице находился и олигарх Ринат Ахметов.

На это обратили внимание журналисты программы Украинской правды.

Они считают, что Шустер, его гости и самый богатый человек Украины оказались там одновременно не случайно, а олигарх использовал торжество для поиска конкурента Владимиру Зеленскому на предстоящих президентских выборах.

«Почти одновременно из аэропорта «Борисполь» вылетают два самолета. Airbus Рината Ахметова отправляется в Париж. А второй самолет, чартерный Boeing 747, летит в столицу Литовской республики – Вильнюс. А на следующий день борт Ахметова покидает Париж и также летит в аэропорт Вильнюса», — говорится в расследовании УП.

Журналисты напомнили, что практика проведения за рубежом кулуарных переговоров не нова. Так, в 2014 году Виталий Кличко, имея самый высокий среди кандидатов от демократических сил рейтинг, снялся с выборов в пользу Петра Порошенко. А перед этим оба политика одновременно посетили Вену и встретились с олигархом Дмитрием Фирташем.

Ахметов среди гостей Шустера замечен не был. Но на опубликованной бывшим министром МВД Арсеном Аваковым 22 ноября фотографии празднования в кадре, кроме виновника торжества и самого Авакова, оказались бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

К тому же недавно Гордон и Комаровский объявили, что сожалеют о своей поддержке Владимира Зеленского на выборах 2019 года, и сделали это на одном из каналов Рината Ахметова.