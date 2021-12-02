Кива будет судиться с журналистами: информация о золотых слитках нардепа оказалась фейком

Нардеп собирается засудить журналиста за распространение фейков

Расследование журналистов насчет обнаруженных у народного депутата Ильи Кивы миллионов, а также золотых слитков, оказалось неправдой.

О фейковости собственной новости вскоре заявили в редакции медиа "BIHUS.Info".

Как объяснил координатор проекта Денис Бигус, самой большой ошибкой стало его доверие к источнику информации. Как оказалось, работник правоохранительных органов, "сливший" факты, смешал в одну папку фотографии из разных дел. Таким образом некоторые из них — вроде снимков с картинами, где Кива в образе Муссолини, правдивы.

Фото с деньгами и десятками золотых слитков относятся к другому расследованию ГБР, связанному с конвертационным центром.

Скрин из сайта ГБР

"Приносим огромные извинения всем нашим зрителям и коллегам с других СМИ, которые распространили эту новость", — отметили в редакции "BIHUS.Info".

Сам же Бигус переложил ответственность за допущенную ошибку исключительно на себя.

Тем временем Илья Кива спускать ситуацию на тормоза не собирается. Он уже заявил, что планирует судиться с Бигусом, чтобы "раздеть и разуть этих аферистов".

Нардеп считает, что это медиа уже не единожды пыталось опорочить его репутацию, поэтому настало время покончить с такими "расследованиями".

К слову, также Кива продемонстрировал настоящий протокол описи изъятых у него вещей. Кроме оружия, у него нашли только несколько шапок и спортивный костюм с футболкой.

Копия протокола с обысков у нардепа

Наличие дома, кстати, политик опровергать не стал, только уточнил, что он принадлежит матери его ребенка.

Добавим, что картины у Кивы с собственным изображением действительно имеются. Однако он утверждает, что они не оригинальны, а репродукции; их якобы коллекционирует для Владимира Зеленского.

"Когда поменяется власть и он уйдёт с должности — будет сидеть, смотреть на стены и с тоской вспоминать оппозицию", — отметил Илья Кива.

К слову, выпущенное "расследование" Бигуса больше недоступно для просмотра на YouTube.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другом журналистском расследовании, в центре которого оказался еще один представитель "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Следует отметить, что свой домашний арест он проводит в роскошном дворце, где якобы даже есть склад елочных игрушек.